Las constructoras españolas desembarcan en el AVE portugués con una oferta de 2.000 millones en el tramo a Lisboa

La experiencia vale un grado y en la Alta Velocidad, las constructoras españolas son auténticas campeonas mundiales. Es por ello que la ausencia de ellas en el concurso del primer tramo de la línea entre Oporto y Lisboa puso en dudas la viabilidad del proyecto diseñado por Infraestruturas de Portugal para esta obra clave para ambos países. Sin embargo, la anulación del segundo concurso por irregularidades y la falta de competencia pusieron el alerta al ejecutivo luso, elevando el precio de licitación con la esperanza de atraer una competencia que, finalmente, ha llegado.

Sacyr se ha posicionado como la gran favorita para llevarse el segundo contrato de la línea. Según avanzan medios lusos como Jornal de Negocios y han confirmado otros en España, la constructora presentó el pasado 6 de julio una oferta de 2.038 millones de euros para el tramo entre Aveiro y Coímbra. La cifra supone una rebaja del 11,4% respecto a la presentada por la lusa Mota-Engil, consorcio que se adjudicó el primer tramo desde Oporto, y que exigía 2.300 millones.

El concurso público-privado incluye la construcción y mantenimiento de la futura infraestructura, lo que otorga un peso aún mayor a la parte económica (80%) que a la técnica (20%). Es por elo que la diferencia de precio decantaría la balanza en favor de Sacyr, que concurre de la mano de las también portuguesas Alberto Couto Alves (ACA) y DST.

Anulación del contrato anterior

Los 70 kilómetros planificados —finalmente serán 61— entre las freguesías de Oiã (Aveiro) y Soure (Coímbra) extendían la primera fase que ya había sido adjudicada desde Oporto por 1.600 millones de euros al consorcio LusoLav. Sin embargo, un defecto en la propuesta para la integración ferroviaria en Coímbra al «no seguir la técnica diseñada por Infraestruturas de Portugal en general» obligó a declarar desierto este importante contrato en primavera de 2025.

Éste fue relanzado casi un año después, elevando su importe y recortando su construcción para evitar el paso por la histórica ciudad universitaria. Al mismo tiempo incluye la cuadriplicación de la vía entre Taveiro y la estación central de Coímbra, así como otros enlaces. El objetivo inicial era que la fase 1 —compuesta por dos subtramos A y B— estuviera en servicio en 2030. Sin embargo, aún no se han iniciado las obras más allá de algunos sondeos.