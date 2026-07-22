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El conselleiro de Sanidade defiende la ley gallega antitabaco y critica la «copia» del Gobierno central

La Xunta considera «muy adecuadas» las medidas de la Ley del Tabaco estatal, aunque advierte sobre su financiación y tramitación

Un hombre fumando en una terraza de un bar en Lugo.

Un hombre fumando en una terraza de un bar en Lugo. / Carlos Castro - Europa Press

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Iria D. Pombo

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha valorado de forma positiva las medidas del proyecto de reforma de la Ley del Tabaco, calificándolas como «muy adecuadas». Eso sí, precisando que el proyecto del Gobierno central «copia algunas medidas» de la normativa gallega, como la ley de protección de la salud de los menores y de prevención de conductas adictivas.

En este sentido, el titular de Sanidade ha reivindicado a Galicia como comunidad «pionera» en salud pública gracias a iniciativas como el plan 'Inspira Saúde' y el impulso de parques y la Rede Galega de Praias Sen Fume. A pesar de su valoración inicial, ha advertido que es necesario analizar la «letra pequeña» del texto, su tramitación parlamentaria y, de manera fundamental, cómo se va a financiar el control del cumplimiento de dicha ley.

Por otro lado, a preguntas de los medios, el conselleiro se ha pronunciado sobre la petición de cese realizada por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien solicitó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, su destitución por la situación del hospital Álvaro Cunqueiro. Al respecto, ha señalado que es la «décima vez» que el regidor pide su dimisión y ha subrayado que, aunque Caballero es «muy libre de hacerlo», él no va a solicitar la dimisión del alcalde

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En cuanto a la situación asistencial, el conselleiro ha rechazado las críticas que sitúan a Galicia como una de las comunidades donde más crecen las listas de espera. Según ha defendido, los últimos datos oficiales sitúan a la comunidad autónoma como la tercera con mejores datos en consultas y la cuarta en intervenciones quirúrgicas, situándose por debajo de la media nacional en días de espera.

Fuente: El Correo Gallego

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