Las comunidades piden más tiempo al Ministerio de Sanidad para homogeneizar las listas de espera

El Ministerio de Sanidad quiere homogeneizar y hacer más transparentes las listas de espera sanitarias que publican las comunidades autónomas. Pero este objetivo queda aparcado porque los gobiernos autonómicos reclaman más tiempo ya que defienden que este asunto necesita «un análisis riguroso», así como alcanzar el máximo consenso.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, respaldó la medida propuesta por el Ministerio, pero advirtió que aún «falta trabajo». «No tenemos plataformas y esto no se puede aprobar rápido, hace falta rigor», apuntó tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud entre Sanidad y las comunidades.

La ministra de Sanidad, Mónica García, subrayó que las comunidades están de acuerdo con reformar el real decreto que regula las listas de espera y confía en que pueda aprobarse en el mes de septiembre. «Nos parece que uno de los principales problemas que debe afrontar ahora el Sistema Nacional de Salud es la percepción de los ciudadanos sobre las listas de espera. Tenemos que abordar esta cuestión, sabiendo que es competencia de las comunidades autónomas, pero también garantizando la transparencia», señaló.

El objetivo es establecer criterios, indicadores y requisitos mínimos, básicos y comunes, para la información sobre las listas de espera de consultas externas, pruebas diagnósticas y terapéuticas, intervenciones quirúrgicas y también para consultas de Atención Primaria, cuyos datos de demora hasta ahora no se publicaban por parte de las comunidades.

Estatuto Marco

Por otro lado, el Consejo Interterritorial de Salud abordó una vez más la reforma del Estatuto Marco, que ha desencadenado las protestas de los médicos que amenazan con una huelga indefinida. Pese a que las comunidades autónomas pidieron a Sanidad que reinicie la negociación con los sindicatos, la ministra se negó a revisar el texto que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud.

Esta reforma generó ya una treintena de jornadas de huelga entre los médicos facultativos de toda España, que piden un estatuto propio independiente del resto de profesionales del Sistema Nacional de Salud, que recoja las particularidades de su desempeño profesional. De hecho, los seis sindicatos de médicos adelantaron su intención de continuar con la huelga en otoño si Sanidad no retira el texto actual.

La consejera canaria, Esther Monzón (CC), expuso ante el ministerio la posición que comparten todas las comunidades. Así, creen necesario «reiniciar la negociación desde el principio, con una metodología que favorezca la participación efectiva de todas las partes y permita construir un texto consensuado, equilibrado y sostenible para el conjunto del Sistema Nacional de Salud», según el escrito consensuado por todas y leído en la reunión por la consejera de Canarias.

Pero Mónica García rechazó «empezar de cero», porque, según dijo, no se va a saltar la ley y romper el acuerdo que alcanzó con los sindicatos del ámbito de la negociación (SATSE, FSS-CCOO UGT y CSIF), ni tampoco va a dejar en suspenso las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.