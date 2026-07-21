Centros de salud
Sanidade retrasa al mes de septiembre el plan de reforma de Atención Primaria
El conselleiro culpa al Gobierno y a la huelga contra el Estatuto Marco del aumento de las listas de espera
R. S. C.
El plan para la reforma integral «completa» de la Atención Primaria no se presentará hasta el próximo mes de septiembre, según avanzó este martes el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. Los grupos de trabajo creados para mejorar la atención en los centros de salud han avanzado ya sus conclusiones en relación a las agendas de los médicos y la planificación de recursos humanos, pero falta la parte económica que estudiará las retribuciones.
En un principio Sanidade preveía que la reforma de Primaria estuviese lista antes de este verano. Caamaño lo retrasa hasta septiembre, momento en el que comparecerá en el Parlamento para detallar la totalidad del nuevo modelo.
Listas de espera
En relación al aumento de las listas de espera del Servicio Galego de Saúde (Sergas), que afecta tanto a consultas de Atención Primaria como a la actividad hospitalaria, el conselleiro culpó a la huelga contra el Estatuto Marco y el Gobierno Central, un hecho que, según sus palabras, la Xunta «nunca negó».
Sanidade trabaja ya en un plan de contingencia diseñado específicamente para el mes de septiembre, ante el «alto riesgo» de que se convoque una huelga indefinida en el sector. El objetivo de Sanidade es que todas las actividades asistenciales que han quedado suspendidas se vayan retomando de forma progresiva «con el paso del tiempo».
En cuanto a la gestión de esta demora, el conselleiro defendió que la planificación se basa estrictamente en el criterio de prioridad y necesidad clínica de los pacientes. En este sentido, justificó que determinadas patologías oncológicas sean clasificadas como «prioridad dos» en lugar de uno.
Como ejemplo, el conselleiro citó el cáncer de próstata de bajo riesgo, señalando que, al ser una patología no invasiva, en ocasiones puede incluso dejarse sin tratamiento inmediato bajo protocolos de «vigilancia activa». Según detalló, este tipo de procesos requieren controles cada seis meses y no requieren intervención inmediata.
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