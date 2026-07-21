Cierran once titulaciones más tras el tercer plazo de matrícula y ya solo quedan 57 con plazas

Las universidades gallegas han cubierto ya las plazas de 137 de las 194 titulaciones con límite de admisión. Tras la publicación de la tercera lista de llamamientos, todavía quedan 57 carreras sin cerrar, según los datos de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG). De esta manera, ya estaría completa la oferta del 70 por ciento de los estudios de los campus de Galicia.

El grueso de las titulaciones agotó sus vacantes en el segundo llamamiento. En concreto, 125 cerraron en ese plazo, frente a las once que lo han hecho en este último llamamiento publicado hoy. Solo una había completado sus plazas ya en el primer llamamiento: el grado en Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela.

La nota de corte más elevada de Galicia corresponde a la simultaneidad de los grados en Matemáticas y Física de la USC, que se sitúa en un 13,338. Por detrás aparece el programa que permite acceder al máster en Ingeniería Aeronáutica a través del grado en Ingeniería Aeroespacial de la Universidade de Vigo, con un 13,010.

Por universidades

En la Universidade de Vigo están ya completas 51 titulaciones y quedan plazas aún en 23. Las cinco que cerraron con la tercera lista de llamamientos son Dirección y Gestión Pública, en modalidad presencial, en Pontevedra; Administración y Dirección de Empresas, en Vigo; Derecho, en Vigo; Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, en Vigo; e Ingeniería Mecánica, en Vigo.

Las otras seis titulaciones que agotaron sus plazas tras este tercer llamamiento de la CiUG están en la Universidade de Santiago (USC). Se suman a las 36 enseñanzas que cerraron en el segundo plazo. Y aún tienen 22 estudios que permanecen abiertos.

Las titulaciones de la USC que han agotado sus plazas en esta tercera lista son Maestro en Educación Infantil, en Lugo; Robótica, en Lugo; Administración y Dirección de Empresas, en Santiago; Óptica y Optometría, en Santiago; Pedagogía, en Santiago; y Periodismo, en Santiago.

En la Universidade de A Coruña no se cerró ninguna titulación nueva en esta tercera fase. En el segundo plazo se agotaron las plazas en 43 de sus titulaciones y doce continúan abiertas.

La CiUG abrirá el tercer plazo de matrícula entre las 00.01 horas del 22 de julio y las 23.59 horas del día 23. Podrá formalizarla el alumnado convocado cuya calificación sea igual o superior a la nota de la última persona admitida en cada titulación.