El BNG no acudirá al Parlamento para hablar del Plan de Normalización y pide una reunión bilateral con Rueda

Representantes del PSdeG y de Democracia Ourensana prevén acudir este miércoles a una reunión en el Parlamento convocados por el PPdeG para hablar sobre la actualización del Plan de Normalización Lingüística presentada la pasada semana. No acudirá, en cambio, ningún representante del BNG, ya que su líder, Ana Pontón, ha remitido una carta al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para tratar «al más alto nivel» un tema que considera fundamental para el futuro de Galicia.

Así lo ha avanzado la viceportavoz nacionalista en la Cámara Olalla Rodil, quien dijo esperar que Rueda «acepte la propuesta y deje de esconderse en este asunto, porque desde el primer minuto que conocimos los datos oficiales de uso del gallego elaborados por el IGE Rueda ha estado absolutamente ausente en este debate». Cuestionada sobre si la formación acudirá o no a la reunión del miércoles, Rodil ha remarcado que este encuentro bilateral es al que acudirá la portavoz nacional si el presidente gallego acepta. Al hilo, la viceportavoz nacionalista ha tachado la propuesta de actualización del Plan de Normalización de «paripé» y de «catálogo de rebajas» respecto al plan de 2004.

Como respuesta, el portavoz del PPdeG, Alberto Pazos, ha aludido a «un muro de bloqueo del BNG», reprochando que Pontón se sacase «un as de la manga» para justificar su «incapacidad para el diálogo». «Que no busquen excusas, quien no quiere debatir en el Parlamento, no quiere debatir», ha aseverado, reiterando que la lengua «no es patrimonio privativo de ningún partido» y que por lo tanto exige «una política de consenso».

El BNG es así el único partido de la oposición que no acudirá a la reunión, toda vez que tanto DO como el PSdeG han confirmado su asistencia. Este último, de hecho, destacó que su partido ni se levanta ni se ausenta de las mesas de debate (en referencia tanto a populares como a nacionalistas), a la vez que lamentó que el encuentro no se produjese antes de entregar el borrador para introducir algunas de sus propuestas.