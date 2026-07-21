La Atriga aflora 30 millones de euros de impuestos impagados en herencias

Uno de cada tres euros de fraude fiscal se corresponde con impuestos impagados en herencias. Según la información de la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga), a raíz de las actuaciones de control se destapó el pasado año una deuda de 30,3 millones de euros en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

La Atriga lleva a cabo dos tipos de controles sobre el pago de impuestos, que permitieron aflorar en 2025 un total de 83,3 millones de euros, a los que se sumaron 3,8 millones en multas. Por un lado, revisa las autoliquidaciones presentadas por los contribuyentes para comprobar que están correctas. Puede ser que por desconocimiento, por un error o directamente por picaresca los ciudadanos no abonen las cuantías que deben al fisco. Fruto de estas actuaciones se destaparon 55,1 millones de euros impagados, más de la mitad en el Impuesto sobre Sucesiones. En Transmisiones Patrimoniales estas revisiones supusieron un alza de otros 22,1 millones de euros.

Si, como consecuencia de estas actuaciones de control, se detecta una conducta infractora, la Xunta inicia un expediente sancionador. En 2025 abrió 2.700, pero solo derivaron en multas por valor de 1,5 millones de euros.

Control intensivo

Además de revisar las autoliquidaciones, los inspectores de la Atriga practican determinados controles selectivos para detectar y regularizar los incumplimientos tributarios que revisten más dificultad. Estas investigaciones permitieron aflorar otros 28,2 millones de euros impagados, que se saldaron con multas por valor de 2,3 millones.

En todo caso, desde la Axencia Tributaria destacan que se revisaron un total de 565.395 autoliquidaciones de impuestos, pero solo se hallaron discrepancias en 25.860. «Esto significa que una media del 95,4 por ciento de los impuestos abonados fueron conformes. Es un porcentaje destacable», apunta el organismo tributario.

Aunque aumentó ligeramente el número de declaraciones de impuestos en las que se detectaron discrepancias (un 2 por ciento), la cuantía impagada se redujo casi un 10 por ciento.