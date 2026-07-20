Sanidade fija los criterios para crear nuevas plazas de médico de familia: superar las 1.200 cartillas por profesional y las 36 consultas diarias

La Consellería de Sanidade tiene ya listas las conclusiones del grupo de trabajo encargado de la planificación de los recursos humanos en Atención Primaria. El documento, aprobado este lunes en el Consello de la Xunta, fija los criterios para la creación de nuevas plazas de médico de familia. Así, la Xunta ampliará la plantilla de facultativos en aquellos centros de salud en los que sus doctores superen de media las 1.200 cartillas asignadas y rebasen además el umbral de 36 consultas diarias a lo largo de un año.

Según explica Sanidade, habrá tres elementos clave para reforzar la atención en los centros de salud: una elevada población asignada, una actividad asistencial diaria por encima de los umbrales considerados adecuados y «una dimensión organizativa suficiente para que la nueva dotación de personal se integre de forma eficiente». Según los sindicatos, a los que se trasladó la propuesta en mesa sectorial, ahora mismo ya se usaba como criterio para crear plazas de médico el número de tarjetas asignadas a cada uno, pero se introduce por primera vez la carga asistencial, es decir, el número de pacientes que atienden a lo largo del día, algo que ven con buenos ojos porque «no es lo mismo tener 1.200 cartillas asignadas con una población joven que con una envejecida que suele frecuentar más el centro de salud».

Este umbral de 36 consultas diarias como justificante para crear más plazas de médico se produce después de que el Sergas plantee limitar el número máximo de pacientes atendidos al día por cada facultativo a 30.

El Sergas prevé además incorporar nuevas categorías a Atención Primaria, como la de podólogos, aunque solo se encargarán de tratar el pie diabético. También se incrementará el personal de enfermería hasta alcanzar una ratio de una plaza por cada puesto de medicina familiar y comunitaria.

Matronas

En el caso de la especialidad de enfermería obstétrico-ginecológica, está previsto dotar a los centros de salud de más matronas, puesto que ya no solo se limitarán a atender a pacientes en edad fértil, sino a todas las mujeres. El objetivo es que haya una plaza por cada 6.000 usuarias.

Cada servicio de Atención Primaria estará dotado además de una plaza de farmacia y otra de trabajo social.

En cuanto a los fisioterapeutas que trabajan en los centros de salud, el grupo creado por el Sergas propone una ratio de uno por cada 12.000 habitantes y se fija como objetivo además que exista un técnico de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) por cada unidad de fisioterapia.

En cuanto a la salud bucodental, Sanidade propone contar con una plaza de odontología por cada 25.000 personas y un profesional de higiene dental por cada odontólogo.

Pero además del personal sanitario, el grupo de trabajo creado para reformar Primaria plantea también reforzar la plantilla del personal de servicios generales. Por cada seis agendas de médicos que deban gestionar habrá un administrativo.