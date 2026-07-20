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Una plaza de enfermería por cada médico: la propuesta de la Xunta enviada a los sindicatos para reforzar el personal de Atención Primaria

El Ejecutivo envía un documento a los sindicatos que incluye la incorporación de podólogos en los centros de salud

Un médico de Atención Primaria consulta el ordenador

Un médico de Atención Primaria consulta el ordenador / E. P.

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Belén Teiga

Belén Teiga

Santiago

La incorporación de podólogos a los centros de salud, que haya una plaza de enfermería por cada médico de familia o una matrona por cada 6.000 mujeres. Eso es lo que, en palabras del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, fija la propuesta de planificación de recursos humanos para Atención Primaria enviada este mismo lunes a los sindicatos.

El pasado mes de abril, durante el Debate del Estado de la Autonomía, el mandatario gallego anunció una reforma integral de Atención Primaria. Para conocerla entera, reconoció, "aun faltan unas semanas", si bien él mismo había asegurado que estaría en el primer semestre del año. Este lunes dio a conocer solo la parte relacionada con el personal, cuyo objetivo es "que los sanitarios ganen tiempo para atender a los pacientes".

Esta hoja de ruta que "será de aplicación en lo que resta de década". Como objetivos también a desplegar en el horizonte del plan, la Xunta contempla la creación de una plaza de fisioterapeuta por cada 12.000 tarjetas sanitarias asignadas y un técnico de cuidados axiliares de enfermería por cada unidad de fisioterapia; una plaza de odontología por cada 25.000. Además, se aspira a incrementar el número de psicólogos clínicos para llegar a 50 en el año 2030.

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En cuanto a la salud bucodental, se trabajará para contar con una plaza de odontología por cada 25.000 personas. Además, las necesidades de nuevas plazas de personal de servicios generales se establecerán en función del número de agendas de profesionales a gestionar, considerando como número "idóneo" uno por cada seis agendas que deban gestionar.

Fuente: El Correo Gallego

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