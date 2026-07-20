Las notificaciones de la Xunta a propietarios por no limpiar sus fincas alcanzan casi las 28.000 hasta junio

Los propietarios de fincas ubicadas en franjas prioritarias tuvieron, como cada año, hasta el 31 de mayo para limpiar sus terrenos de cara a la época de mayor riesgo de incendios. Tras ese momento, la empresa pública Seaga puede colaborar con los ayuntamientos que lo soliciten en la inspección de las parcelas y, si el titular sigue sin desbrozar, en la ejecución subsidiaria de los trabajos. Fruto de esas comprobaciones, y con datos hasta el 30 de junio, la Xunta ya ha remitido a particulares 27.768 notificaciones correspondientes a inspecciones realizadas en 2025, según el balance de la Consellería do Medio Rural que este lunes analizó el Consello de la Xunta.

Por otro lado, el Ejecutivo también informó de que en este último mes los trabajos de desbroce que realiza la empresa Seaga se aceleraron, con un aumento del 40%, lo que permitió actuar sobre 3.630 parcelas en 89 parroquias priorizadas —aquellas en las que por tener un alto riesgo de incendio se aumentan las labores de gestión de biomasa—. Además, se actuó en más de 413 kilómetros de vías municipales.

Estos trabajos, que se enmarcan en el convenio de colaboración entre la Consellería do Medio Rural y Seaga, permiten contratar a la empresa pública para llevar a cabo estas actuaciones a un precio de 420 euros por hectárea.

Un total de 300 municipios se han adherido a este convenio, de los cuales 275 tienen el plan municipal de prevención aprobado, el 92% del total. Son 13 los ayuntamientos que no manifestaron su interés: Narón, Oleiros, Sada, Abadín, Castroverde, Cervantes, Meira, Muras, Ramirás, Viana do Bolo, Illa de Arousa, Vigo y Vila de Cruces.

Acuerdo con el CSIC

Por otra parte, la Consellería do Medio Rural ha elevado al Consello de la Xunta la autorización de la firma del convenio entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través de la Misión Biológica de Galicia, y el Ejecutivo autonómico para la realización conjunta de actuaciones en materia de prevención de incendios forestales durante el período 2026-2029. Busca mejorar la ejecución y el seguimiento de las quemas prescritas y reforzar la evaluación del riesgo hidrológico-erosivo posterior a los fuegos.

El convenio recoge actuaciones divididas en tres bloques: los trabajos en las zonas vulnerables a la erosión después de un incendio, las labores de prevención a través del uso de las quemas prescritas y la formación del personal. El Gobierno autonómico contribuirá al convenio con una inversión de 170.000 euros procedentes de fondos propios, con lo que se financiarán los gastos asociados a la realización de las actividades. Por su parte, el CSIC aportará al proyecto los medios personales, materiales y laboratorios propios necesarios, con una valoración económica estimada de cerca de 159.000 euros