La Xunta renuncia a fijar una reducción concreta de víctimas en su nuevo plan de seguridad viaria tras no alcanzar los objetivos en el anterior

La Xunta plantea para el periodo 2026-2030 una revisión de sus objetivos de seguridad viaria (en las carreteras de titularidad autonómica) después de que el plan anterior, con periodo de vigencia entre los años 2022 y 2025, no lograse la reducción prevista en buena parte de sus principales indicadores. El borrador del nuevo plan, que acaba de iniciar su exposición pública, mantiene como referencia el descenso de fallecidos y heridos graves por accidente de tráfico o atropellos, pero evita fijar un porcentaje global concreto y opta por comprometer una reducción «continuada» respecto a 2019.

El programa 2022-2025 había establecido el llamado objetivo «25-25-25», que aspiraba a disminuir, con respecto al año 2019, un 25% el número de fallecidos y heridos graves en carreteras interurbanas, entre los usuarios vulnerables (peatones, ciclistas y motoristas) y en las travesías. Sin embargo, en la red autonómica las víctimas mortales pasaron en ese periodo de referencia de 36 a 41 en 2025, un 14 % más, mientras que los heridos graves aumentaron de 189 a 218, un 15%. El propio documento reconoce que los objetivos cuantitativos resultaron «muy ambiciosos» y que no se alcanzaron en la mayoría de los ámbitos analizados.

«Galicia ya presenta tasas relativamente bajas, tanto del número de fallecidos como de heridos graves en comparación con España. Cuanto menor es la tasa inicial, más difícil es lograr reducciones porcentuales elevadas. Es por ello importante fijar un objetivo de reducción progresivo y alcanzable, pero ajustando la ambición cuantitativa», se explica en el borrador del nuevo plan, en el que se justifica que no se apueste, esta vez, por fijar una reducción concreta de las víctimas de accidentes de circulación.

El balance que hace del plan 2022-2025 la propia Consellería de Infraestruturas, permite observar un contraste entre el grado de ejecución administrativa y la evolución de la siniestralidad. La mayor parte de las actuaciones previstas aparecen completadas, en algunos casos al cien por cien, pero sus indicadores finales no siempre han evolucionado en la dirección esperada. Aparte del incremento del número de muertos (de 36 a 41), también aumentó el total de heridos graves, pasando de 189 a 218 en comparación con el año 2019 y siempre referidos los datos a la red autonómica de carreteras. Disminuyeron los heridos de consideración que conducían ciclomotores (de 6 a 4) y los peatones atropellados (de 24 a 19), pero aumentaron los ocasionados por motocicletas (de 28 a 64) y los de ciclistas (de 6 a 16), además de los generados por los automóviles, lo que hace que la cifra total alcance los 218.

En el total de accidentes con víctimas en las carreteras autonómicas, el número se ha conseguido reducir con respecto a 2019, aunque ligeramente. De un global de 1.151 se ha pasado a 1.100 en 2025, en línea con los tres años anteriores.

El borrador del nuevo plan 2026-2030 inicia ahora su periodo de participación pública para recibir las aportaciones que se consideren oportunas hasta el próximo 1 de agosto. En un comunicado, el Gobierno gallego ha explicado que considera «clave» contar con la participación de la sociedad en el proceso de elaboración del plan.

Por ello, antes de dar por finalizado el documento, ha puesto el borrador a disposición de la ciudadanía. Una vez recibidas todas las aportaciones, el plan será informado al Consello da Xunta, se solicitarán los informes necesarios y se avanzará en su tramitación hasta su aprobación definitiva.

Sin objetivos tan concretos como el de 2022-2025, la Consellería de Infraestruturas se marca «reducir de forma sostenida y significativa» el número de fallecidos y heridos graves en accidentes de tráfico en la red viaria autonómica.