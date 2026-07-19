El ministro de Hacienda insta a la Xunta a «salir del victimismo» sobre financiación autonómica

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha instado a la Xunta de Galicia a «salir del victimismo» en materia de financiación autonómica y ha pedido abordar esta cuestión «en términos de la racionalidad y no del partidismo político». «Sentémonos. Que nos digan qué les parece bien y qué les parece mal», ha pedido. Estas declaraciones las ha realizado en una entrevista concedida este domingo a Cadena SER, en la que ha abordado cuestiones como esta y el traspaso de la AP-9.

Al respecto de las críticas del Gobierno gallego y del resto de comunidades del PP a la senda de estabilidad —tumbada esta semana en el Congreso—, aunque respeta las posiciones y posibles «discrepancias» de los territorios, el ministro «no entiende» que el PP «vote en contra» de que una de sus comunidades, Galicia, obtenga 272 millones de euros de margen fiscal.

Además, España ha asegurado que este territorio tendrá este año «los mayores recursos de la historia». «Si eso les parece insuficiente, ¿qué era lo del anterior Gobierno?», ha sostenido, defendiendo la propuesta de financiación autonómica realizada. Con ella, Galicia recibirá 587 millones de euros, según las cifras aportadas por el Ejecutivo estatal.

«Tenemos que salir del victimismo no basado en hechos», ha pedido el ministro, que ha apelado a huir del «partidismo». Preguntado por la falta de acuerdo sobre un modelo, el ministro ha asegurado que existe una «muy buena base» para que exista. «Nosotros tenemos nuestra propuesta. Queremos ver qué nos dicen y no nos dicen nada», ha afeado.

En este sentido, ha pedido a que las comunidades realicen «la reflexión territorial y la reflexión como conjunto de país», es decir, que las propuestas tengan en cuenta su realidad y «la de los demás». «Las propuestas, cuando se hacen, no son solo de una parte. Lo que tocas en un sitio, mueve el otro», ha insistido.

De este modo, ha retado a las comunidades del PP a «que se atrevan» y a que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, «se ponga de acuerdo» con los de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para presentar una oferta de modelo al Gobierno. «Pero con números de verdad», ha matizado.

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Además, Arcadi España ha avanzado que, aunque PP, Vox y Junts vuelvan a tumbar la senda de estabilidad la próxima semana, no renunciará a presentar los presupuestos y «seguirá trabajando» para poder hacerlo «después del verano».