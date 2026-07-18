Las razones por las que ayer el PP no anunció el nombre de la candidata a la alcaldía de Vigo

El PP celebra hoy una convención en Santiago para presentar a sus cabezas de lista que competirán en las próximas elecciones municipales por las alcaldías de las capitales de provincia. Pero ayer se anticiparon los candidatos, en A Coruña, tras una reunión del Comité Electoral Nacional del partido y en esa relación no figuraba Vigo (con Luisa Sánchez), lo que generó cierto malestar entre los militantes olívicos, por interpretarlo como una falta de consideración con la ciudad más grande de Galicia.

La razón es que lo que se ratificó en el comité, presidido por Diego Calvo, fueron los candidatos de las capitales de provincia y de las capitales de comunidad autónoma. De ahí que apareciesen los nombres de los cabezas de cartel de Santiago, como capitalidad gallega, y de Mérida, de Extremadura. Por la misma razón, tampoco figuraba el actual alcalde de Ferrol, que repite y además era el único alcalde del PP en una ciudad gallega hasta que hace unos meses Elena Candia se hizo con la de Lugo tras una moción de censura.

Pero hoy, en el propio acto, sí que han sido confirmados. Los cabezas de cartel del PP para la alcaldía de las siete ciudades gallegas han lanzado sus candidaturas con la pretensión de un «cambio» y mostrar «otras formas de gobernar» allí donde no lo hacen —solo ostentan los bastones de mando de Ferrol y Lugo—.

Lo han hecho en un acto multitudinario que ha reunido a los alcaldables 'populares' de todas las capitales de provincia españolas en Santiago, elegida como «inicio de nuevos caminos». En total, han sido 54 representantes municipales, que han intervenido por orden alfabético con un minuto por persona. El evento ha estado acompañado por el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, y el del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, al que los candidatos le han mostrado su confianza de cara a las generales.

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Galicia ha sido el único territorio que ha presentado a los candidatos de todas sus ciudades al jugar en casa. La mayoría de ellos repiten, con dos excepciones: Luisa Sánchez, que asumió la presidencia del PP de Vigo a inicios de 2025, concurrirá por la ciudad olívica; y Ana Méndez lo hará por Ourense.