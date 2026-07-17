La segunda ola de calor del verano deja 55 muertes atribuibles a las altas temperaturas en Galicia a las puertas de un nuevo episodio extremo

La segunda ola de calor del verano, que afectó a Galicia entre el 4 y el 9 de julio, dejó en la comunidad 55 muertes atribuibles a las altas temperaturas, según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), que elabora el Instituto de Salud Carlos III. Desde el 15 de mayo, fecha en la que arranca el periodo estival que contabiliza este sistema, la cifra asciende a 193 defunciones. Y los termómetros no dan tregua: la Aemet avisa de un nuevo episodio de temperaturas extremas en buena parte del país a partir de este fin de semana que, de confirmarse, sería la tercera ola de calor del verano.

Concretamente, los datos revelan que en Galicia se llegaron a registrar entre 10 y 12 muertes diarias relacionadas con las altas temperaturas durante los días centrales primera ola de calor del mes. En el conjunto del país, MoMo estima 2.371 muertes atribuibles a la temperatura desde el 15 de mayo, casi 500 de ellas durante la ola de calor de la primera quincena de julio. Galicia, con en torno al 6% de la población española, acumula el 8% de esa mortalidad estival, un peso superior al que le correspondería por demografía. Un porcentaje que se eleva todavía más atendiendo a los datos de la ola de calor de principios de mes, cuando la comunidad acumuló el 10% de las muertes atribuibles a la temperatura.

De este modo, la comunidad se queda al borde de las 200 muertes atribuibles al calor en esta época estival, desde el 15 de mayo. Fueron, concretamente, 193, repartidas por provincias del siguiente modo: 113 en A Coruña, 36 en Pontevedra, 32 en Lugo y 12 en Ourense.

Las muertes atribuibles a las altas temperaturas rara vez responden solo a golpes de calor. El calor extremo actúa sobre todo agravando patologías previas, especialmente las cardiovasculares y respiratorias, y su impacto se concentra en las personas mayores, el grupo más vulnerable ante estos episodios. Además, cabe destacar que los datos de MoMo son estimaciones estadísticas y que las cifras de los últimos días son provisionales y pueden ser revisadas.

Y el calor no da tregua. La Aemet avisa de un nuevo ascenso térmico generalizado a partir de este fin de semana que podría convertirse en la tercera ola de calor del verano. El portavoz del organismo, Rubén del Campo, señaló este viernes que no se descarta que vuelvan a superarse los umbrales que definen estos episodios, "especialmente durante el domingo y los primeros días de la próxima semana". De confirmarse, sería la tercera ola en menos de un mes. La agencia prevé para el domingo entre 36 y 38 grados en amplias zonas del norte peninsular y Baleares, y entre 38 y 42 en el centro y la mitad sur, con noches que no bajarán de los 22-24 grados en buena parte del país.

En Galicia, el episodio se notará de momento con menos intensidad. Según MeteoGalicia, la comunidad estará el fin de semana bajo la influencia de las altas presiones, con cierta instabilidad atmosférica aunque que se espera un aumento de las temperaturas máximas que se dejarán notar especialmente a partir del lunes en el interior de la comunidad, donde Ourense superará los 36 °C.