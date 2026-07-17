Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor y fenómenos metereológicos en Galicia

Galicia afronta una temporada marcada ya por dos frentes de riesgo: los incendios forestales y las altas temperaturas. Los fuegos de Padrón, Boborás y Xermade han sido hasta ahora los más importantes de lo que va de campaña, con más de 350, 230 y 50 hectáreas calcinadas, respectivamente, aunque todos quedaron controlados sin daños personales.

A ese inicio de temporada en los montes se suma ahora un episodio de calor extremo, con registros históricos en el sur de la comunidad. Vigo alcanzó los 39,12 grados en la estación de la avenida de Madrid, récord absoluto de máxima en julio desde 2010.

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Sigue aquí el minuto a minuto de los incendios y las altas temperaturas.

Lucila González FDV Estabilizado el incendio forestal de Boborás, que afecta al Castro de Xurenzás, tras quemar una superficie estimada de 13 hectáreas Un incendio forestal declarado este jueves en el concello ourensano de Boborás ha movilizado un amplio dispositivo de extinción en la parroquia de Xurenzás. El fuego, detectado en torno a las 12.40 horas, afecta a una zona de monte situada entre los lugares de Prado y Ventosa y es visible desde distintos puntos de las comarcas de O Ribeiro y O Carballiño debido a la gran columna de humo. Lee aquí toda la información.

Helicópteros trabajando en la extinción del incendio de Ribas de Sil, en Lugo. / Rosa Veiga - Europa Press Extinguido el incendio de Ribas de Sil tras arrasar 190 hectáreas El incendio del municipio de Ribas de Sil (Lugo), parroquia de Soutordei, quedó extinguido durante la noche del pasado miércoles tras arrasar unas 190 hectáreas. El fuego se inició en la tarde del pasado sábado, 11 de julio. Fue necesario declarar la Situación 2 de forma preventiva por su proximidad al núcleo de Chenzas, una medida operativa que quedó desactivada en la madrugada del domingo. Así, quedó extinguido a las 23:04 horas del 15 de julio. De las 190 hectáreas quemadas en su conjunto, 133 fueron monte raso y las 57 restantes, arbolado, según informa la Consellería do Medio Rural este jueves. En las tareas de extinción trabajaron de forma acumulada: nueve helicópteros, ocho aviones, 47 motobombas, 65 brigadas, 45 agentes, ocho técnicos y cuatro palas.

R. V. Vecinos contemplan las maniobras de extinción del incendio de Ribas de Sil, en Lugo. / Rosa Veiga - Europa Press Controlado el incendio forestal de Ribas de Sil La Consellería de Medio Rural dio por controlado a las 19:47 horas de este martes el incendio forestal que quemó una superficie de 180 hectáreas, según las estimaciones provisionales, en Ribas de Sil (Lugo). Allí han trabajado, de manera acumulada, ocho técnicos, 42 agentes, 61 brigadas, 45 motobombas, cuatro palas, nueve helicópteros y ocho aviones.

Javier Fraiz El gigantesco incendio forestal de Oímbra de agosto de 2025, que se unió a otro frente iniciado en Xinzo, consumiendo en total más de 23.700 hectáreas. / Brais Lorenzo El fiscal pide exculpar al tractorista por el gran incendio de Oímbra y ve «evidentes errores de coordinación y mando» entre Xunta, Seaga y Concello Tres jóvenes de la brigada de Oímbra se vieron atrapados por el fuego cuando acudían a colaborar en la extinción. Resultaron heridos graves: uno de ellos, con quemaduras de especial magnitud. Las llamas avanzaron sin control y arrasaron más de 23.700 hectáreas, al unirse a otro frente iniciado en Xinzo. El gravísimo incendio forestal declarado el 12 de agosto de 2025 en el concello ourensano de Oímbra ha pasado a la historia de Galicia como el segundo más grande desde que hay registros. En dos semanas de un verano catastrófico, Ourense sufrió los tres peores incendios de la historia de Galicia: 32.000 hectáreas entre Larouco y varios municipios de Valdeorras; 23.000 en Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso, más el megaincendio de Oímbra. Por este último es investigado únicamente un trabajador, un tractorista que hacía desbroces. La Guardia Civil cree que la causa pudo ser la fricción de las cuchillas del vehículo con unas piedras, provocando así la ignición en la vegetación. La Fiscalía de Ourense valora el «contudente atestado» del instituto armado, pero solicita al Tribunal de Instancia de Verín que el operario sea exculpado con el archivo de la causa. Además, el ministerio público observa «evidentes errores de coordinación y mando» entre la Xunta, Seaga y el Concello de Oímbra «en las órdenes dadas al trabajador y las prohibiciones existentes para hacer determinados trabajos en esa situación climatológica». La noticia completa, aquí.

R. V. Un avión FOCA del Ministerio para la Transición Ecológica en el incendio de Untes. / Iñaki Osorio Restablecida la circulación ferroviaria entre Ourense y O Irixo tras los incendios provocados por el paso de un tren La circulación ferroviaria entre Ourense y O Irixo quedó restablecida durante la madrugada de este martes después de verse afectada por el paso de un tren que provocó varios incendios. Esta incidencia obligó a interrumpir el paso de trenes de ancho convencional que circulan entre Ourense y Santiago de Compostela en la tarde del pasado lunes, si bien no afectó a los trenes de alta velocidad, informa Adif. Por su parte, fuentes de la Consellería do Medio Rural informan a Europa Press que de los ochos incendios registrados por este motivo el lunes solo quedan sin extinguir dos: uno en Untes, que quema cuatro hectáreas y está controlado; y otro en Maside, que calcina entre tres y cuatro hectáreas y está estabilizado. Más información, aquí.

Lucila González Un avión FOCA del Ministerio para la Transición Ecológica en el incendio de Untes. / Iñaki Osorio Lucha contra el fuego Ocho incendios obligan a cortar el tráfico ferroviario convencional entre Ourense y Santiago de Compostela Ocho incendios forestales declarados en la tarde de este lunes en los municipios de Maside, Ourense y Amoeiro han obligado a interrumpir la circulación ferroviaria convencional entre Ourense y O Irixo, una incidencia que afecta a los trenes de ancho convencional que enlazan la ciudad con Santiago de Compostela. Aunque de los ocho focos, seis aún no han logrado extinguirse son de pequeñas dimensiones, afectan a una superficie reducida y, por el momento, no suponen riesgo para las viviendas. Así lo trasladan fuentes de la Consellería de Medio Rural, que informan de que los incendios se declararon en torno a las 14.00 horas. Cuatro de ellos se registraron en el municipio de Maside, mientras que de los otros cuatro, uno afecta al monte de Untes, en el término municipal de Ourense, donde también se registró uno en Santa Cruz de Arrabaldo. Los otros dos se dieron en los concellos de Punxín y Amoeiro. Desde Medio Rural informan de que el origen de los focos fue el paso de un tren dirección Maside-Ourense por la línea convencional. Puedes leer la información completa en este enlace.

Carlos Ponce Caballero supervisa el dispositivo de la Policía Local para la vigilancia de los montes. / FdV Seguridad La Policía Local vigila los montes de Vigo con drones capaces de alcanzar Baiona, Nigrán y Redondela Los drones de la Policía Local se han consolidado como una de las principales herramientas del Concello de Vigo para la vigilancia del monte durante la campaña de alto riesgo de incendios. El alcalde, Abel Caballero, destacó este lunes que el dispositivo cuenta con una autonomía suficiente para alcanzar incluso áreas de los municipios de Baiona, Nigrán y Redondela. «Permiten vigilar toda la masa forestal de la ciudad», aseguró el regidor, quien explicó que, durante las jornadas de altas temperaturas o cuando existe un mayor riesgo de incendios, el Concello intensifica el seguimiento aéreo de los montes. «Los días que hay una alta temperatura o algún riesgo vigilamos todos los montes y contamos con un operativo conectado con bomberos y con la Policía Local para desplazarse a la zona cada vez que aparezca humo u otra señal de alarma», afirmó. Puedes leer la información completa en este enlace.

Valentina Raffio Ambiente de calor, altas temperaturas, ola de calor, en el centro de Barcelona durante una jornada marcada por las altas temperaturas. Vecinos y turistas buscan refugio en las sombras, se hidratan y tratan de sobrellevar la intensa ola de calor que afecta a la ciudad. A 9 de julio de 2026. Sociedad. AUTOR: MANU MITRU | EPC Previsión meteorológica El calor afloja en media España y coge fuerza en la otra mitad, con el Mediterráneo y Baleares como epicentro de las altas temperaturas Semana cálida pero de contrastes en España. Según afirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en los próximos días medio país disfrutará de un alivio térmico mientras que la otra mitad sufrirá un aumento marcado de las temperaturas. Las previsiones apuntan a que esta semana el oeste peninsular disfrutará de un respiro térmico y registrará valores más cercanos a los habituales para estas fechas mientras que en todo el este peninsular, la costa mediterránea y Baleares se vivirá un nuevo repunte de los termómetros. En Catalunya, por ejemplo, Meteocat define ya este episodio como la tercera ola de calor del año. Los modelos apuntan a que, además, a este escenario se sumarán tormentas localmente intensas, episodios de granizo y hasta la llegada de calima, formando así un cóctel meteorológico de contrastes que marcará los próximos días. El lunes predominará el tiempo estable en la mayor parte del país, aunque el norte peninsular y el entorno de los Pirineos volverán a ser escenario de tormentas que, por momentos, podrán ser intensas y venir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Mientras el Cantábrico notará un descenso de las temperaturas, con una bajada de hasta seis grados respecto al domingo, el calor ganará terreno en la mitad sur, el área mediterránea y Baleares. Ciudades como Madrid, Sevilla o Badajoz rondarán los 32 o 33 grados, mientras que Zaragoza, Lleida o Logroño se acercarán ya a los 38. Puedes leer la información completa en este enlace.

R. V. Avance de las llamas en el incendio forestal de Ribas de Sil, en Lugo. / Rosa Veiga - Europa Press Los incendios de Vimianzo y Laxe y Ribas de Sil suman 360 hectáreas calcinadas El incendio que desde la tarde del sábado afecta los concellos coruñeses de Vimianzo y Laxe ha quemado ya 220 hectáreas y está estabilizado. Por su parte, el fuego de Ribas de Sil, en la provincia de Lugo, continúa activo y la superficie arrasada se estima en 140 hectáreas. Más información, aquí.