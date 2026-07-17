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Peticiones de ayuda para morir

El 25% de las solicitudes de eutanasia en Galicia fueron revocadas o abandonadas

El último año se registraron 44 peticiones, con siete informes desfavorables y seis expedientes pendientes para 2026

Trece prestaciones llegaron a realizarse y cuatro pacientes donaron sus órganos

Un fotograma del documental sobre Joaquina Sánchez, enferma de alzhéimer a quien denegaron la primera solicitud de eutanasia, con sus hijas.

Un fotograma del documental sobre Joaquina Sánchez, enferma de alzhéimer a quien denegaron la primera solicitud de eutanasia, con sus hijas. / E. P.

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Elena Ocampo

Elena Ocampo

Vigo

Cinco años después de la aprobación de la ley de eutanasia, Galicia cerró 2025 con 44 solicitudes de prestación de ayuda para morir.

Trece eutanasias llegaron a materializarse, aunque tres correspondían a peticiones formuladas en 2024, según el balance de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Galicia, cuyos datos completos ya se han hecho públicos.

El documento añade varios matices a la cifra ya conocida. Seis solicitudes quedaron pendientes para 2026 y siete recibieron un informe desfavorable: seis del médico responsable y una del médico consultor. Equivalen al 15,9% de las 44 peticiones registradas o al 18,4% si se toman como referencia los 38 expedientes de 2025 que concluyeron su tramitación. No hubo reclamaciones ante la comisión autonómica.

Además, once personas —exactamente el 25% de quienes solicitaron la prestación— revocaron su decisión o desistieron del procedimiento: ocho retiraron la petición y tres renunciaron a continuar.

Trece fallecieron por causas ajenas a la eutanasia

Mientras, otras trece personas fallecieron por causas ajenas a la eutanasia antes de completar el proceso, según los datos del informe del Sergas que maneja la asociación Derecho a Morir Dignamente(DMD).

Todas las solicitudes se iniciaron por la vía prevista para pacientes capaces de decidir, el artículo 5.1 de la ley; ninguna se tramitó mediante instrucciones previas para una persona incapacitada de hecho.

De las trece prestaciones realizadas durante 2025, nueve tuvieron lugar en hospitales y cuatro en el domicilio.

Cuatro donaron sus órganos

Cuatro de las personas que recibieron la ayuda para morir decidieron donar sus órganos, cerca del 31% de las eutanasias practicadas ese año.

El balance coincide con el quinto aniversario de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, en vigor desde junio de 2021. En el conjunto de España, los datos oficiales difundidos por la asociación DMD contabilizan 2.432 solicitudes hasta diciembre de 2024, de las que 1.123 culminaron en la prestación.

En ese periodo hubo 469 denegaciones en el conjunto del estado.

Año tras año, algo más del 15% de las peticiones son rechazadas por no cumplir los requisitos médicos, por dudas sobre la capacidad de decisión o por defectos formales. Más del 41% de quienes recibieron una negativa recurrieron ante las comisiones autonómicas y solo una minoría acudió a los tribunales.

Noticias relacionadas y más

El Sergas sostiene que la prestación se ha incorporado progresivamente a la actividad asistencial con las garantías clínicas, éticas y jurídicas previstas en la norma. En 2025, el tiempo medio de respuesta se redujo a 55,8 días, frente a los 59 del año anterior.

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