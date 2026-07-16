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La Xunta da portazo a Ayuso y rechaza su convenio para cofinanciar el transporte madrileño

Galicia exigía que Madrid pagase también por las bonificaciones de las que disfrutan sus ciudadanos en la comunidad gallega

Diego Calvo advierte que no suscribirán el acuerdo porque «no hay reciprocidad»

Alfonso Rueda y Ayuso, en un acto de la campaña electoral de las autonómicas, en Vigo.

Alfonso Rueda y Ayuso, en un acto de la campaña electoral de las autonómicas, en Vigo. / Ricardo Grobas

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Paula Pérez

Paula Pérez

Santiago

La Xunta rechaza el convenio remitido por la Comunidad de Madrid para que Galicia pague por mantener los descuentos en el transporte a los gallegos que residen en la capital. El Ejecutivo de Alfonso Rueda había supeditado la firma del acuerdo a que hubiera reciprocidad, es decir, que el Gobierno madrileño financiase también las bonificaciones de las que disfrutan sus ciudadanos en Galicia. Pero esto no ha sucedido, así que el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, confirmó este jueves que no acepta la propuesta de Isabel Díaz Ayuso.

Pese a compartir filiación política, en las últimas semanas Alfonso Rueda marcó distancias con su homóloga madrileña a raíz de varios choques institucionales entre la Xunta y el Gobierno madrileño. Por un lado, la Comunidad de Madrid abrió expedientes sancionadores a varios comercios gallegos por irregularidades en la venta por internet, una actuación que fue cuestionada por el conselleiro de Emprego, José González, quien además se comprometió a ayudar a los establecimientos afectados.

Por otra parte, a principios de junio el Gobierno de Ayuso convirtió en obligatorio el empadronamiento como condición para acceder a la tarjeta de transporte que permite viajar con bonificaciones por la comunidad madrileña, lo que deja fuera a miles de usuarios, entre ellos ciudadanos gallegos que por estudios o trabajo se encuentran desplazados a la capital.

Ante la polémica generada, el Ejecutivo madrileño ofreció mantener los descuentos a estos colectivos siempre que fuesen cofinanciados por los gobiernos de sus comunidades de origen. Y, con este propósito, remitió un convenio a la Xunta, que fue recibido «con sorpresa» por el presidente gallego: «Estas cosas hay maneras de hablarlas, yo a Madrid la tengo por una comunidad abierta. En todo caso, lo veremos».

Rueda dejó claro que si Galicia tiene que pagar por los descuentos de sus ciudadanos en Madrid, esta financiación debe ser recíproca.

Sin reciprocidad

Y mientras otras comunidades avanzaban que suscribirían el convenio con la Comunidad de Madrid —Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura y Cantabria y Canarias—, en la Xunta guardaron silencio.

Finalmente, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, señaló este jueves en un acto en Abegondo que no se suscribirá el convenio. «Tenemos distintas formas de gestionar el transporte entre Madrid y la Comunidad de Galicia», advirtió. «No permiten introducir la reciprocidad y, por lo tanto, no vamos a firmar ese convenio», concluyó. De esta manera, los gallegos que vivan en la capital española no podrán optar a la tarjeta de transporte madrileña.

Sanciones a comercios

Respecto al otro frente abierto con la Comunidad de Madrid por las sanciones a comercios gallegos, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) reclamó a la Xunta que pida explicaciones al Gobierno de Ayuso.

Noticias relacionadas y más

La organización, junto con la Asociación Gallega de Trabajadores Autónomos y del Mar (Agatmar), considera «inaceptable» la «desproporción» de esas sanciones, que han alcanzado los 13.000 euros por supuestas deficiencias formales en páginas web «de negocios familiares que luchan cada día por mantener abiertas sus puertas», según aseguran.

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