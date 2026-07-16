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Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor y fenómenos metereológicos en Galicia
Sigue minuto a minuto la información sobre los incendios y las temperaturas en Galicia este verano
Localidades como Vigo han superado el récord de temperatura máxima para un mes de julio
Galicia afronta una temporada marcada ya por dos frentes de riesgo: los incendios forestales y las altas temperaturas. Los fuegos de Padrón, Boborás y Xermade han sido hasta ahora los más importantes de lo que va de campaña, con más de 350, 230 y 50 hectáreas calcinadas, respectivamente, aunque todos quedaron controlados sin daños personales.
A ese inicio de temporada en los montes se suma ahora un episodio de calor extremo, con registros históricos en el sur de la comunidad. Vigo alcanzó los 39,12 grados en la estación de la avenida de Madrid, récord absoluto de máxima en julio desde 2010.
Sigue aquí el minuto a minuto de los incendios y las altas temperaturas.
Extinguido el incendio de Ribas de Sil tras arrasar 190 hectáreas
El incendio del municipio de Ribas de Sil (Lugo), parroquia de Soutordei, quedó extinguido durante la noche del pasado miércoles tras arrasar unas 190 hectáreas.
El fuego se inició en la tarde del pasado sábado, 11 de julio. Fue necesario declarar la Situación 2 de forma preventiva por su proximidad al núcleo de Chenzas, una medida operativa que quedó desactivada en la madrugada del domingo. Así, quedó extinguido a las 23:04 horas del 15 de julio.
De las 190 hectáreas quemadas en su conjunto, 133 fueron monte raso y las 57 restantes, arbolado, según informa la Consellería do Medio Rural este jueves.
En las tareas de extinción trabajaron de forma acumulada: nueve helicópteros, ocho aviones, 47 motobombas, 65 brigadas, 45 agentes, ocho técnicos y cuatro palas.
R. V.
Controlado el incendio forestal de Ribas de Sil
La Consellería de Medio Rural dio por controlado a las 19:47 horas de este martes el incendio forestal que quemó una superficie de 180 hectáreas, según las estimaciones provisionales, en Ribas de Sil (Lugo).
Allí han trabajado, de manera acumulada, ocho técnicos, 42 agentes, 61 brigadas, 45 motobombas, cuatro palas, nueve helicópteros y ocho aviones.
Javier Fraiz
El fiscal pide exculpar al tractorista por el gran incendio de Oímbra y ve «evidentes errores de coordinación y mando» entre Xunta, Seaga y Concello
Tres jóvenes de la brigada de Oímbra se vieron atrapados por el fuego cuando acudían a colaborar en la extinción. Resultaron heridos graves: uno de ellos, con quemaduras de especial magnitud. Las llamas avanzaron sin control y arrasaron más de 23.700 hectáreas, al unirse a otro frente iniciado en Xinzo. El gravísimo incendio forestal declarado el 12 de agosto de 2025 en el concello ourensano de Oímbra ha pasado a la historia de Galicia como el segundo más grande desde que hay registros. En dos semanas de un verano catastrófico, Ourense sufrió los tres peores incendios de la historia de Galicia: 32.000 hectáreas entre Larouco y varios municipios de Valdeorras; 23.000 en Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso, más el megaincendio de Oímbra. Por este último es investigado únicamente un trabajador, un tractorista que hacía desbroces. La Guardia Civil cree que la causa pudo ser la fricción de las cuchillas del vehículo con unas piedras, provocando así la ignición en la vegetación. La Fiscalía de Ourense valora el «contudente atestado» del instituto armado, pero solicita al Tribunal de Instancia de Verín que el operario sea exculpado con el archivo de la causa. Además, el ministerio público observa «evidentes errores de coordinación y mando» entre la Xunta, Seaga y el Concello de Oímbra «en las órdenes dadas al trabajador y las prohibiciones existentes para hacer determinados trabajos en esa situación climatológica».
La noticia completa, aquí.
R. V.
Restablecida la circulación ferroviaria entre Ourense y O Irixo tras los incendios provocados por el paso de un tren
La circulación ferroviaria entre Ourense y O Irixo quedó restablecida durante la madrugada de este martes después de verse afectada por el paso de un tren que provocó varios incendios.
Esta incidencia obligó a interrumpir el paso de trenes de ancho convencional que circulan entre Ourense y Santiago de Compostela en la tarde del pasado lunes, si bien no afectó a los trenes de alta velocidad, informa Adif.
Por su parte, fuentes de la Consellería do Medio Rural informan a Europa Press que de los ochos incendios registrados por este motivo el lunes solo quedan sin extinguir dos: uno en Untes, que quema cuatro hectáreas y está controlado; y otro en Maside, que calcina entre tres y cuatro hectáreas y está estabilizado.
Más información, aquí.
Lucila González
Lucha contra el fuego
Ocho incendios obligan a cortar el tráfico ferroviario convencional entre Ourense y Santiago de Compostela
Ocho incendios forestales declarados en la tarde de este lunes en los municipios de Maside, Ourense y Amoeiro han obligado a interrumpir la circulación ferroviaria convencional entre Ourense y O Irixo, una incidencia que afecta a los trenes de ancho convencional que enlazan la ciudad con Santiago de Compostela. Aunque de los ocho focos, seis aún no han logrado extinguirse son de pequeñas dimensiones, afectan a una superficie reducida y, por el momento, no suponen riesgo para las viviendas.
Así lo trasladan fuentes de la Consellería de Medio Rural, que informan de que los incendios se declararon en torno a las 14.00 horas. Cuatro de ellos se registraron en el municipio de Maside, mientras que de los otros cuatro, uno afecta al monte de Untes, en el término municipal de Ourense, donde también se registró uno en Santa Cruz de Arrabaldo. Los otros dos se dieron en los concellos de Punxín y Amoeiro.
Desde Medio Rural informan de que el origen de los focos fue el paso de un tren dirección Maside-Ourense por la línea convencional.
Carlos Ponce
Seguridad
La Policía Local vigila los montes de Vigo con drones capaces de alcanzar Baiona, Nigrán y Redondela
Los drones de la Policía Local se han consolidado como una de las principales herramientas del Concello de Vigo para la vigilancia del monte durante la campaña de alto riesgo de incendios. El alcalde, Abel Caballero, destacó este lunes que el dispositivo cuenta con una autonomía suficiente para alcanzar incluso áreas de los municipios de Baiona, Nigrán y Redondela.
«Permiten vigilar toda la masa forestal de la ciudad», aseguró el regidor, quien explicó que, durante las jornadas de altas temperaturas o cuando existe un mayor riesgo de incendios, el Concello intensifica el seguimiento aéreo de los montes. «Los días que hay una alta temperatura o algún riesgo vigilamos todos los montes y contamos con un operativo conectado con bomberos y con la Policía Local para desplazarse a la zona cada vez que aparezca humo u otra señal de alarma», afirmó.
Valentina Raffio
Previsión meteorológica
El calor afloja en media España y coge fuerza en la otra mitad, con el Mediterráneo y Baleares como epicentro de las altas temperaturas
Semana cálida pero de contrastes en España. Según afirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en los próximos días medio país disfrutará de un alivio térmico mientras que la otra mitad sufrirá un aumento marcado de las temperaturas. Las previsiones apuntan a que esta semana el oeste peninsular disfrutará de un respiro térmico y registrará valores más cercanos a los habituales para estas fechas mientras que en todo el este peninsular, la costa mediterránea y Baleares se vivirá un nuevo repunte de los termómetros. En Catalunya, por ejemplo, Meteocat define ya este episodio como la tercera ola de calor del año. Los modelos apuntan a que, además, a este escenario se sumarán tormentas localmente intensas, episodios de granizo y hasta la llegada de calima, formando así un cóctel meteorológico de contrastes que marcará los próximos días.
El lunes predominará el tiempo estable en la mayor parte del país, aunque el norte peninsular y el entorno de los Pirineos volverán a ser escenario de tormentas que, por momentos, podrán ser intensas y venir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Mientras el Cantábrico notará un descenso de las temperaturas, con una bajada de hasta seis grados respecto al domingo, el calor ganará terreno en la mitad sur, el área mediterránea y Baleares. Ciudades como Madrid, Sevilla o Badajoz rondarán los 32 o 33 grados, mientras que Zaragoza, Lleida o Logroño se acercarán ya a los 38.
R. V.
Los incendios de Vimianzo y Laxe y Ribas de Sil suman 360 hectáreas calcinadas
El incendio que desde la tarde del sábado afecta los concellos coruñeses de Vimianzo y Laxe ha quemado ya 220 hectáreas y está estabilizado.
Por su parte, el fuego de Ribas de Sil, en la provincia de Lugo, continúa activo y la superficie arrasada se estima en 140 hectáreas.
Más información, aquí.
R. S.
Incendios en Galicia
Dos incendios en Vimianzo y Laxe se unen y suman 165 hectáreas calcinadas junto a otro originado en Ribas de Sil
Las tormentas que dejaron más de 5.700 rayos en Galicia dieron paso a los incendios forestales. El más peligroso se originó el sábado en Ribas de Sil (Lugo), donde la Xunta tuvo que decretar el nivel 2 de alerta por la cercanía de las llamas al núcleo de Chenzas. Ha calcinado ya 100 hectáreas pero la Consellería de Medio Rural dice que su evolución es favorable. Otros dos fuegos se iniciaron en Vimianzo y Laxe y terminaron juntándose en un solo frente que suma ya 165 hectáreas quemadas.
Ambos fuegos se originaron en la tarde del sábado: el de Vimianzo fue declarado a las 20.16 en la parroquia de Salto y el de Laxe, a las 21.55 en la parroquia de Nande. Pero su pronóstico es favorable, según avisa Medio Rural.
Víctor P. Currás
Incendios en Galicia
Alarma en Chapela y la AP-9 por una quema de cartones de una vecina
Tremendo susto en la ría de Vigo. Una notable columna de humo en Chapela puso en alerta a los vecinos y conductores que circulaban por la AP-9 a ultima hora de la tarde de este sábado 11 de julio, quienes temían un incendio forestal a las puertas de varios núcleos de población.
El motivo fue la «quema de unos cartones» realizada por un vecina en el jardín de su finca. El olor a quemado y la columna resultante generaron un fuerte nerviosismo desde las 21.30 horas en el vecindario, provocando que varios residentes salieran de sus domicilios para conocer de primera mano el alcance del fuego.
Al lugar se desplazaron hasta cuatro patrullas de Policía Local de Redondela, Policía Nacional, Axentes Ambientais y Bomberos Forestales. Al llegar dieron parte al 112 Galicia de que no se enviaran más medios al lugar de los hechos al conocer la magnitud y motivos de la situación. El fuego, originado de forma intencionada y «controlada», adquirió mayor impresión debido a la abundante presencia de vegetación en esta zona.
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