Burger King cancela su colaboración con el gallego El Xocas: "Sus declaraciones no representan los valores que defendemos"

Burger King ha cancelado su colaboración con el creador de contenido gallego El Xocas y ha retirado de su oferta el menú personalizado que había lanzado hace apenas unas semanas como parte de la campaña Grand King.

La decisión ha sido anunciada este jueves por la compañía y llega después de que el influencer protagonizara varias declaraciones polémicas que generaron una fuerte reacción y repulsión entre los usuarios y que llevaron finalmente a la compañía a desvincularse del streamer.

El menú de El Xokas formaba parte de la campaña Grand King, una iniciativa con la que Burger King invitó a cuatro conocidos creadores de contenido (El Xokas, Marta Díaz, Marina Rivers y Peldanyos) a diseñar su propio menú para competir por convertirse en el más vendido del verano.

Sin embargo, desde este jueves el menú del creador gallego ha desaparecido tanto de la aplicación como de la página web de la compañía, mientras que los de los otros tres participantes continúan disponibles.

El menú del Xocas ya no aparece disponible en Burger King / BK

Comunicado de Burger King

"Desde Burger King hemos decidido cancelar la colaboración con este creador de contenido de nuestra campaña Grand King. Queremos dejar claro que sus declaraciones no representan en ningún caso los valores que defendemos como marca y pedimos disculpas a quienes se hayan podido sentir ofendidos por la colaboración. La campaña Grand King seguirá adelante con los otros tres creadores de contenido participantes", señaló la compañía este jueves en un comunicado en sus redes sociales.

Comunicado de Burger King sobre la colaboración con El Xocas / Instagram

Un "ataque" a la clase trabajadora

Hace solo unos días, durante una de sus retransmisiones en directo, un usuario se burló de sus entradas, generando una respuesta con insultos por parte de El Xocas que volvió a situarlo en el centro de las críticas.

"Tengo dinero para enterrarte. He ganado más en una promo en Burger King que tus padres en 20 años trabajando", señaló el creador de contenido lucense. Estas palabras fueron interpretadas por una amplia mayoría de usuarios como un ataque directo y despectivo a la clase trabajadora y comenzaron un boicot a la cadena para retirar el menú.

La polémica con Ester Expósito

Esta no es la única polémica del gallego desde el lanzamiento de la campaña con Burger King. La cancelación de este menú llega después de una semana marcada por las declaraciones sobre la actriz Ester Expósito.

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En una retransmisión en Twitch, el streamer criticó a la actriz de Élite por sus ideas políticas (se mostró como feminista y dijo que no había que relacionarse con nazis) y manifestó a sus espectadores que no vale la pena estar con una mujer así "por su pensamiento político y doctrina".

Fuente: El Correo Gallego