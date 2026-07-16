Alquilar junto al mar en Galicia: de los 622 euros al mes de Narón a los 1.352 de Sanxenxo

La costa gallega mantiene algunos de los alquileres de playa más económicos de España, pero las diferencias dentro de la comunidad son cada vez más amplias. Una vivienda de 80 metros cuadrados cuesta de media 622 euros al mes en Narón, mientras que en Sanxenxo alcanza los 1.352 euros, más del doble, según el último análisis de Fotocasa sobre los municipios costeros.

El informe, elaborado con datos de junio de 2026, sitúa a Narón como la segunda localidad costera más barata de España para vivir de alquiler, solo por detrás de Vejer de la Frontera, en Cádiz. El precio medio en el municipio coruñés es de 7,78 euros por metro cuadrado, frente a los 6,82 euros de la localidad andaluza.

También aparecen entre los quince destinos costeros más económicos del país Cedeira, con 8,24 euros por metro cuadrado; Ferrol, con 9,16; Arteixo, con 9,74, y Barreiros, con 9,92 euros. Para una vivienda de 80 metros, estos precios equivalen a mensualidades de entre 659 y 794 euros.

En el extremo contrario se encuentra Sanxenxo, donde el alquiler alcanza los 16,90 euros por metro cuadrado. El municipio pontevedrés supera la media española, situada en junio en 14,79 euros, aunque su precio descendió un 8,9% durante el último año.

La segunda localidad gallega más cara entre las analizadas es Nigrán, con 14,94 euros por metro cuadrado y unos 1.195 euros mensuales para una vivienda de referencia. Le siguen Porto do Son, con 14,52 euros por metro cuadrado, y Baiona, con 13,27 euros.

A Coruña cuesta un 50% más que hace cinco años

La evolución también muestra diferencias significativas. En A Coruña, el alquiler costero se sitúa en 12,55 euros por metro cuadrado, unos 1.004 euros mensuales para una vivienda de 80 metros. Aunque el precio bajó un 1,1% en el último año, sigue siendo un 50% superior al de junio de 2021.

En Ferrol, el coste medio es de 733 euros mensuales y el encarecimiento acumulado durante los últimos cinco años alcanza el 68%. Vigo se sitúa en 11,76 euros por metro cuadrado, unos 941 euros al mes, tras aumentar un 10,5% durante el último año y un 35% desde 2021.

Otros municipios presentan precios intermedios. El alquiler de una vivienda de 80 metros ronda los 1.012 euros en Ribeira, los 957 en Malpica, los 952 en Oleiros, los 895 en Foz y los 874 euros en Viveiro. En Foz, sin embargo, el precio cayó un 15,8% en comparación con junio de 2025.

Más al sur, Cangas registra una mensualidad media de 890 euros; Pontevedra, de 838; y Vilagarcía de Arousa, de 814 euros.

Una costa española cada vez más tensionada

El fenómeno no se limita a Galicia. El 40% de los municipios costeros analizados supera ya el precio medio del alquiler en España. Fotocasa atribuye esta presión a la combinación de una demanda creciente, el peso del turismo residencial y una oferta insuficiente, una situación que encarece tanto las estancias vacacionales como el acceso a la vivienda de la población local.

Los precios más altos del país se encuentran en Baleares. Sant Josep de sa Talaia encabeza la clasificación con 25,56 euros por metro cuadrado, equivalentes a 2.045 euros mensuales para un piso de 80 metros. Le siguen Calvià, con 1.971 euros al mes, y Santa Eulària des Riu, con 1.882 euros.

El mayor incremento de los últimos cinco años se registra en Estepona, donde el alquiler se ha encarecido un 122%. Una vivienda de 80 metros ha pasado de costar 706 euros al mes en junio de 2021 a 1.567 euros en 2026.

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Aunque el número de municipios costeros con oferta disponible ha pasado de 49 a 145 en cinco años, el estudio no detecta bajadas acumuladas en ninguna de las localidades analizadas. En Galicia, la fotografía deja dos realidades: precios todavía contenidos en buena parte de la costa norte y una presión mucho mayor en los principales destinos turísticos de las Rías Baixas

Fuente: El Correo Gallego