La Xunta se abre a impartir cualquier asignatura en gallego «siempre que exista la unanimidad necesaria»

Galicia ya tiene propuesta para el nuevo plan de normalización lingüística, que cuenta con cerca de 700 medidas que marcarán la «hoja de ruta» del idioma a lo largo de la próxima década, poniendo el acento en cuestiones como las nuevas tecnologías, la transmisión generacional o el aumento de la población residente nacida fuera de la comunidad.

Así lo ha destacado este miércoles el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, en un acto celebrado en Santiago que promete marcar el «inicio de una nueva etapa» para la lengua gallega. Entre las novedadez más llamativas, Campos ha avanzado que se abre la puerta a negociar el uso del gallego en cualquier asignatura de la educación formal, aunque siempre con la necesidad de alcanzar un acuerdo previo y unánime con el resto de formaciones políticas. Hoy en día, en base al decreto del plurilingüismo de 2010, un tercio del horario lectivo se imparte en gallego, otro en castellano y otro en inglés.

«El plan no entra en cuestiones tan definidas como es el decreto, habla de un marco normativo y una estrategia general en la que sí se recoge la posibilidad de que en algún momento pueda haber ciertos ajustes que permitan actualizar la norma". Señaló así que el plan "sí recoge ese escenario", pero siempre supeditado a la "unanimidad necesaria", lo que colocla la pelota en el tejado de la oposición. «Este proceso de negociación no puede girar en torno a las reclamaciones unilaterales de una parte concreta del nacionalismo, estarían jugando fuera del marco que la sociedad gallega nos puso».

Eso sí, esta posible modificación de la normativa no podrá chocar en ningún momento con el principio de equilibrio lingüístico en el uso vehicular de las dos lenguas oficiales de la comunidad, por lo que parte de las materias tendrán que impartirse sí o sí en castellano.

«Ojalá que el mensaje llegue alto y claro a las asociaciones políticas para que nos demos cuenta de que estamos en un momento histórico», expresó, aseverando que «probablemente en muchos años no se volverán a dar unas circunstancias parecidas para poder llegar a un gran acuerdo, un gran pacto», y esperando que «esta voz unánime que hoy expresó la sociedad galega llegue a todos los rincones del país y seamos capaces de estar a la altura de un reto de estas características». «En la parte que nos toca, y una vez recibido el mandato de la sociedad gallega, la Xunta de Galicia, como gobierno, estará a la altura de esa realidad», aseguró.

«Un punto de inflexión»

El plan recoge el trabajo llevado a cabo por más de 130 profesionales y coordinado por el catedrático Manuel González, que han celebrado 11 comisiones en los últimos meses. Contó con 1.400 aportaciones de entidades, instituciones, asociaciones y particulares a través de más de 400 contactos y del buzón virtual puesto a disposición de la ciudadanía. A todos ellos les dedicó González, quien también participó en la creación del plan de normalización de 2004, unas palabras de agradecimiento al subirse al escenario para la primera intervención, mostrándose esperanzado de que este momento marque «un punto de inflexión» en el camino hacia la normalización del idioma.

El gallego, recordó, es un «depósito en el que se almacena la historia», una lengua que nos recuerda el pasado romano, pero también el indoeuropeo con palabras como 'amorodo' y el de los pueblos germánicos con términos como 'agasallar'. Es, aseveró, la «lengua que resultó del latín hablado en esta parte del territorio», y «lo normal es que ningún pueblo abandone su lengua».

Destacó así los cambios que han afectado a la comunidad en los 22 años transcurridos desde la creación del último plan, como el auge de las telecomunicaciones, como la televisión, las redes sociales y más recientemente la inteligencia artificial; la globalización o los cambios demográficos. De hecho, puntualizó que en el año 2000 los residentes en Galicia nacidos fuera de España rondaban el 1%, mientras que en 2025 rozaban el 15%.

De este modo, insistió en que la «recuperación y la normalización social» del gallego «no puede quedar en manos de la libre competencia», dictaminando necesaria «la adopción de medidas de discriminación positiva» que lejos de ir en contra de nadie o de los derechos de la población, deben buscar que el «gallego recupere presencia social».

«Este texto», concluyó, «debe ser susceptible de llegar a acuerdo, cambiando lo que sea necesario cambiar», porque «Galicia espera que todas las fuerzas políticas lleguen a acuerdos para avanzar en la normalización de la lengua» como «principal elemento histórico de nuestra identidad»: «Tenemos la obligación y la responsabilidad de transmitirla a nuestros descendientes y hacer de ella una lengua moderna, útil y adaptada al siglo XXI».

Solo un cuarto de la población habla en gallego continuadamente

Su detonante se remonta a octubre de hace dos años, cuando el Instituto Galego de Estadística publicó datos actualizados sobre el uso del idioma oficial de la comunidad que revelaron un panorama, cuanto menos, preocupante: casi 71.000 jóvenes de entre 5 y 14 años desconocen absolutamente el gallego, un incremento de más de 16 puntos con respecto a 2008, esto es, más del 50%. En este tiempo, además, el porcentaje de residentes que dicen emplear solo el español en su día a día creció del 19,6% al 29,3%, y solo un 24,4% de la población usa el gallego de forma continua.

Los datos fueron cogidos con escepticismo por la Consellería que dirige José López Campos, desde la que destacaron el impacto que ha tenido la inmigración de personas que no hablan gallego y que las competencias en el idioma alcanzaron números históricos, con un 93% de la población que lo entiende, un 96% que lo sabe leer y un 84% que lo sabe escribir.

En todo caso, sobre lo que no hubo dudas fue sobre la necesidad de alcanzar un pacto por la lengua para abordar este «problema de uso social» -como lo definió el conselleiro en su momento-, lo que dio inicio a los trabajos que ahora concluyen.