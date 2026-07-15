El BNG mantiene a Fernando de Abel como candidato a adjunto de la Valedora do Pobo pese al veto explícito del PP

El BNG mantendrá la candidatura del jurista y profesor de Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago Fernando de Abel Vilela para ocupar uno de los puestos de adjunto a la Valedora do Pobo, pese al veto expresado por el PP por considerarlo «un activista incompatible con el cargo». La viceportavoz nacionalista en el Parlamento gallego, Olalla Rodil, aseguró este miércoles que su formación no aceptará «vetos políticos» ni decisiones que, a su juicio, erosionan las instituciones de autogobierno.

Durante el debate celebrado en la Comisión de Peticiones del Parlamento, Rodil acusó a los populares de promover una campaña de desprestigio contra De Abel por haber prestado asesoramiento jurídico a organizaciones ecologistas y a ayuntamientos gobernados por el Bloque. La diputada recalcó que el candidato también ha trabajado para municipios dirigidos por el PP, entre los que citó A Pastoriza y Vilasantar.

La representante nacionalista calificó de «absolutamente anómala» la situación creada tras el rechazo de los populares a la propuesta de la principal fuerza de la oposición. Según Rodil, el veto rompe con el consenso que ha presidido la designación de los órganos de la Valedoría do Pobo desde su creación, en 1984, y mantiene incompleta desde hace casi seis meses la estructura de la institución.

El BNG sostiene que Fernando de Abel cumple todos los requisitos legales para acceder al puesto. Rodil recordó que tanto la Mesa del Parlamento como los servicios jurídicos de la Cámara avalaron la validez formal de la candidatura. De Abel es jurista, doctor y profesor de Derecho Administrativo en la USC.

La viceportavoz acusó al PP de impulsar una estrategia de «señalamiento, criminalización y persecución» contra el candidato y contra las personas que han trabajado con él. Llegó a atribuir a los populares «comportamientos absolutamente mafiosos» y una «cacería política» contra quienes se aproximen al BNG o sean propuestos por la formación para ocupar responsabilidades institucionales.

El Bloque considera que el rechazo a la candidatura constituye «un ejemplo más de la deriva autoritaria» del PP y un intento de controlar los órganos institucionales. Los nacionalistas advirtieron de que no retirarán la propuesta y aseguraron que seguirán defendiendo la designación de De Abel para completar la estructura de la Valedoría do Pobo.