Aparece el cadáver de un hombre de 50 años en las instalaciones abandonadas de la antigua hípica de Culleredo

Un hombre de 50 años, natural de A Coruña, ha fallecido este mediodía tras sufrir graves quemaduras en un fuego registrado en el exterior de las instalaciones abandonadas de la antigua hípica de A Garrocha, en la parroquia de Sésamo, en Culleredo. El trágico suceso se desencadenó en torno a las 13.20 horas, momento en el que el servicio de emergencias 112 Galicia recibió la alerta por un fuego originado en una nave de la Rúa Burras, en la vía DP-0510.

Al lugar se desplazaron de inmediato patrullas de la Guardia Civil de los puestos de Culleredo y Oleiros, varias dotaciones de Bomberos y efectivos de la Policía Local, quienes confirmaron el fallecimiento del hombre en el propio lugar de los hechos tras localizar su cuerpo sin vida con importantes quemaduras. Actualmente, los equipos de extinción continuaron trabajando en la zona para sofocar las llamas y asegurar el perímetro ante el riesgo de que el fuego se propagase.

Los agentes de la Guardia Civil custodiaron el recinto y recabaron los primeros datos e indicios sobre el terreno para esclarecer las causas del suceso, sin descartar que haya sido un suceso voluntario. Pasadas las 15.30 horas, se produjo el levantamiento del cadáver y se envió al Chuac para la autopsia.

El incendio afectó principalmente a la maleza, que rodeaba la edificación y a los pocos restos que permanecían en pie de la estructura de la vieja hípica, según indicaron los efectivos desplazados hasta el lugar.

A principios de mes, el Concello de Culleredo anunció un plan director para transformar esta antigua hípica en un gran complejo deportivo y social. El Ejecutivo local aseguró entonces que el proyecto busca rehabilitar las instalaciones para devolverle la funcionalidad al espacio y abrirlo a la ciudadanía.

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En España, el teléfono para la prevención del suicidio es el 024. Es gratuito, confidencial, de cobertura nacional y atiende las 24 horas. En caso de riesgo inminente es conveniente llamar directamente al 112.

Fuente: La Opinión A Coruña