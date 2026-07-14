Ecosistema
Mejillones «centinela» para vigilar el agua desde las aulas de Valga: el proyecto distinguido entre los más innovadores de la FP en España
Alumnos desarrollarán un sistema que combinará moluscos, sensores y visión artificial para detectar posibles episodios de contaminación
Será el próximo curso, con una ayuda de «Dualiza» impulsada por CaixaBank y la colaboración de la Fundación Deloitte
E. Ocampo
Los mejillones pueden convertirse en aliados inesperados para controlar la salud de los ecosistemas acuáticos. Esa es la idea que inspira «BioAlerta: detección inteligente de contaminación del agua», el proyecto del IES Plurilingüe de Valga seleccionado entre las iniciativas más innovadoras de la Formación Profesional española.
La propuesta plantea diseñar un prototipo capaz de monitorizar la calidad del agua mediante la combinación de mejillones, sensores y tecnologías de visión artificial.
Los moluscos actuarán como bioindicadores: sus reacciones y cambios de comportamiento pueden ofrecer señales ante la presencia de alteraciones o sustancias contaminantes en el medio.
A partir de esa información, el alumnado trabajará en la recogida y el análisis de datos para identificar posibles episodios de contaminación. El proyecto permitirá integrar conocimientos de biología, electrónica, programación y tratamiento de imágenes en una solución con aplicación directa en la vigilancia ambiental.
La Formación Profesional gallega vuelve a situarse así en el mapa de la innovación educativa. Este proyecto promovido por el IES Plurilingüe de Valga, ha sido seleccionado en la X Convocatoria de Ayudas «Dualiza», impulsada por CaixaBank Dualiza y la Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa, con la colaboración de la Fundación Deloitte.
Así, los alumnos podrán realizar el proyecto durante el curso 2026-2027 y contará con apoyo económico dentro de una convocatoria que este año alcanza su mayor dotación. En total, Dualiza destinará 511.839 euros a 40 proyectos de FP de toda España, en los que participarán 2.541 estudiantes, 264 docentes, 68 centros educativos y 70 entidades colaboradoras.
La comisión evaluadora ha valorado el carácter innovador y aplicable de las propuestas, su capacidad de transferencia y su impacto social y ambiental. En el caso de Valga, la selección reconoce una iniciativa que conecta la formación técnica con uno de los principales retos del territorio: mejorar la vigilancia de la calidad de las aguas mediante soluciones tecnológicas con potencial de uso real.
La convocatoria cumple diez ediciones. Desde su puesta en marcha ha impulsado más de 340 iniciativas y distribuido cerca de cuatro millones de euros para apoyar la innovación en la Formación Profesional.
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