Inspectores de Sanidade recorrerán los concellos para que refuercen los controles sobre el mosquito tigre

El mosquito tigre continúa expandiéndose en Galicia. Tras confirmarse su presencia en una docena de concellos de Pontevedra —Moaña, Vigo, Cangas, Redondela, Vilaboa, O Porriño, Tui, Mos, Bueu, Ponteareas, Poio y Salvaterra de Miño— se ha detectado por primera vez este año en el norte de la comunidad, en la ciudad de A Coruña. La Consellería de Sanidade activará un protocolo especial para vigilar este insecto, que puede llegar a transmitir enfermedades como el dengue, el chikungunya y el zika.

Es una de las novedades incluidas en el nuevo Plan de Saúde Ambiental 2026-2030. Aunque ya existía una vigilancia del mosquito tigre, a través de la Rede de Vixilancia de Vectores, ahora se intensificarán las actuaciones para tenerlo más controlado. Para ello, la Consellería de Sanidade enviará a los concellos a inspectores, pero no para sancionar, sino para concienciar y asesorarlos. El objetivo es que aumenten los puntos de trampeo, para monitorizar así mejor la presencia de esos insectos y su evolución.

«De lo que se trata es de pedir colaboración a los concellos. Nosotros les proporcionamos las trampas y después es la Universidade de Vigo la que se encarga de la identificación. Lo que queremos es llegar a todos los ayuntamientos, donde nos digan los entomólogos, porque a veces cuesta. Pero no se trata de sancionar, sino que es un programa de vigilancia, por lo menos este año, de asesoramiento», explica la subdirectora xeral de Saúde Ambiental, Inés Mato.

Otros insectos

La idea es incrementar la red de vigilancia, pero no solo para el mosquito tigre, sino también para controlar al mosquito común. En comunidades como Extremadura o Andalucía aparecieron ya casos del virus de la fiebre del Nilo, que transmiten estos insectos. Según aclara la Consellería de Sanidade, en Galicia no se ha detectado ninguno, pero recalca la importancia de mantener la alerta.

Y, en el caso del mosquito tigre, pese a que se ha extendido al norte de la comunidad, Inés Mato asegura que su presencia en Galicia es «muchísimo más baja que en otras autonomías».

De la misma manera, el Plan de Saúde Ambiental monitorizará la presencia de garrapatas, para evitar la transmisión de bacterias, virus u otros agentes infecciosos.