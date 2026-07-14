Hasta 125 titulaciones de las universidades gallegas cierran en la segunda llamada y ya solo hay 68 grados con plazas

El segundo llamamiento universitario ha dejado ya sin plazas a 125 de las 194 titulaciones ofertadas este curso por las tres universidades públicas gallegas. La cifra equivale al 64,4% de la oferta del Sistema Universitario de Galicia (SUG): prácticamente dos de cada tres grados, dobles grados, programas simultáneos e itinerarios con código propio incluidos en las listas de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG).

A esos 125 cierres producidos en la segunda lista hay que añadir Medicina, en el campus de Santiago, la única carrera que había agotado sus plazas en el primer llamamiento. El balance acumulado asciende así a 126 titulaciones cerradas, mientras que únicamente 68 continúan disponibles, el 35,1% del total.

La CIUG abrió este segundo plazo para el alumnado que se había preinscrito en junio y fijó la matrícula entre los días 15 y 16 de julio.

La comparación con el curso anterior apunta a una presión ligeramente menor sobre las plazas. En este mismo plazo de julio de 2025 figuraban ya cerradas 131 de las 194 titulaciones.Por tanto, este año hay cinco titulaciones cerradas menos que el pasado, 126 frente a 131.

Titulaciones que continúan abiertas, por campus:

Las opciones todavía disponibles se concentran especialmente en Lugo, Santiago y Vigo, que A Coruña tiene cerradas ya el 80% de sus titulaciones (43) desde esta mañana.

Por campus, la distribución es la siguiente:

Lugo es el campus con mayor proporción de oferta disponible, con trece titulaciones: ADE; Enxeñaría Civil; Enxeñaría Forestal e do Medio Natural; Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais; Educación Infantil; Relacións Laborais; Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria; Paisaxe; Robótica; Xestión Cultural presencial y virtual; la simultaneidad de Enxeñaría Agrícola y Forestal; y el Grao Aberto USC Enxeñarías.

En el campus de Santiago quedan quince: ADE; Ciencia Política; Economía; Filoloxía Clásica; Historia da Arte; las titulaciones de Lingua e Literatura Españolas, Galegas, Inglesas y Modernas; Óptica e Optometría; Pedagoxía; Relacións Laborais; Traballo Social; Xeografía e Ordenación do Territorio; y Xornalismo.

Ourense conserva nueve: ADE; Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos; Ciencias Ambientais; Enxeñaría Agraria; Traballo Social; Turismo y tres programas de simultaneidad.

Pontevedra mantiene cuatro: Belas Artes; Dirección e Xestión Pública presencial y virtual; y Enxeñaría Forestal.

Finalmente, en Vigo continúan abiertas quince titulaciones, entre ellas ADE, Dereito, Educación Infantil y Primaria, Enfermaría en Povisa, varias ingenierías, Linguas Estranxeiras, las tres modalidades de Tradución e Interpretación y Filoloxía Aplicada en Galego e Español.

A Coruña mantiene diez: Ciencias Empresariais; Español; Galego-Portugués; Inglés; Socioloxía; Turismo presencial y online; las simultaneidades de Español con Galego-Portugués y de Inglés con Galego-Portugués; y el Grao Aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas.

Ferrol conserva únicamente dos: Relacións Laborais e Recursos Humanos y Xestión Dixital de Información e Documentación.

El mapa resultante refleja un acceso cada vez más estrecho: casi el 65% de la oferta pública gallega está ya completa, aunque todavía quedan 68 opciones repartidas por los siete campus del SUG.