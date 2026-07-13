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La Xunta diseña una señalización única para que no haya confusiones en la prohibición de vender bebidas energéticas y vapeadores a menores

El Consello Consultivo analizará la orden que obligará a los comercios gallegos a exhibir carteles tanto en gallego como en castellano

Jóvenes con latas de bebidas energéticas en la capital gallega

Jóvenes con latas de bebidas energéticas en la capital gallega / Xoán Álvarez

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Belén Teiga

Belén Teiga

Santiago

Los menores de edad tienen, desde el pasado mes de marzo, prohibido en Galicia consumo de bebidas energéticas y cigarrillos electrónicos. Los comercios no pueden, por lo tanto, venderles estos productos. Para que no quepan dudas sobre esta cuestión, el Ejecutivo autonómico dio luz verde este lunes a la tramitación de la orden que regulará los carteles oficiales sobre las prohibiciones relativas a estos productos.

El Gobierno gallego busca de este modo, según trasladó su presidente, Alfonso Rueda, evitar distintas interpretaciones de la norma sobre cómo deben ser los carteles y dónde colocarlos para la correcta información a la ciudadanía. Y es que la posesión o transporte, siempre que no sea por motivos laborales acreditables, por parte de menores de 18 años también es sancionable con multas de entre 200 y 3.000 euros, pudiendo ser más en caso de reincidencia. 

Los carteles, que serán remitidos al Consello Consultivo para su toma en consideración, serán accesibles en la web de la Consellería de Sanidade para facilitar su uso por los sectores económicos implicados. Estos anuncios deberán ser permanentes, estar escritos en gallego y castellano y el tamaño mínimo debe ser DIN A4. También deben ser visibles tanto desde el exterior como desde el interior del local.

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Tal y como explicó el presidente gallego, el objetivo es que exista “una única señalización en toda Galicia” que deberán usar en todos los locales que vendan este tipo de productos como supermercados, bares, estancos o tiendas de videojuegos. La norma ya prohibía, por ejemplo, su venta y suministro en espacios destinados a menores, como centros de ocio, recintos de espectáculos, centros de acogida, centros docentes o centros sanitarios.

Fuente: El Correo Gallego

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