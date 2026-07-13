La Xunta ajusta los precios de obra pública para evitar paralizaciones por el alza de costes
Vivenda asegura que no se han quedado contratos vacíos por el alza de los materiales debido a la «actualización periódica» de los precios de sus licitaciones
Pese a ello, admite "ralentizaciones puntuales" en el refuerzo de firmes y en la rehabilitación de viviendas
Promueve incentivos directos al sector y facilidades para compradores para impulsar la vivienda protegida y sostener el empleo
La Xunta combate el alza de los costes de construcción a golpe de calculadora. Para evitar que la obra pública se paralice o los contratos queden desiertos por las crisis internacionales, el Gobierno gallego asegura mantener una "actualización periódica" de los precios de sus licitaciones para ajustarlos a la realidad del mercado, según detallan desde la Consellería de Vivienda e Planificación de Infraestruturas.
Con ese blindaje financiero, tanto el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) como la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) «no han registrado contratos que hayan quedado desiertos que se puedan imputar directamente a estas crisis» y solo han sufrido «ralentizaciones puntuales» —apuntan— en el refuerzo de firmes y en rehabilitaciones de vivienda.
Actualización de precios y diálogo con el sector
«La Xunta mantiene como norma general una actualización periódica de los precios de los contratos para ajustarlos a la realidad del mercado y garantizar el normal desarrollo de las licitaciones», defienden desde el departamento que dirige María Martínez Allegue.
Para evitar que las palas y las hormigoneras se detengan, Vivienda mantiene un diálogo «permanente» con el sector, tanto con reuniones con empresas en particular como con asociaciones, como, por ejemplo, la Federación Gallega de la Construcción, para analizar la evolución del mercado y dar respuesta a sus necesidades.
Ayudas
En concreto, la estrategia de impulso a la vivienda protegida, según detallan desde la Xunta, incluye incentivos para sostener el empleo y la ejecución de las obras: inyecciones directas al sector de hasta 45.000 euros y facilidades para compradores mediante la elevación del umbral del IPREM. También están las líneas de apoyo a la rehabilitación y recuperación de viviendas, como el programa Fogar Vivo o las ayudas para la rehabilitación en el medio rural, que contribuyen también a mantener la actividad y el empleo en el sector de la construcción.
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Fuente: La Opinión A Coruña
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