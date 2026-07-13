Los detectives detrás de los brotes sanitarios: el ADN ayuda a descubrir al culpable

Un grupo de personas aparentemente sin conexión empiezan a sufrir fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares intensos y dificultad para respirar. La responsable es una bacteria: la legionela. Ahí, es donde interviene el equipo de salud pública del Sergas. Tienen que detectar la fuente de contagio y controlar el brote sanitario. Es una labor similar a la de un detective. Se interroga a las personas que han enfermado, dónde han estado en los últimos días y se rastrean los lugares por donde han pasado.

Pero ahora estos detectives de la salud pública tienen otra herramienta que es clave para detectar el origen del brote: la secuenciación. «Si localizamos una posible fuente y tenemos la bacteria, extraemos su genoma y lo comparamos con el que tiene la persona enferma, así sabremos si ese punto es el origen del foco sanitario», explica la subdirectora xeral de Saúde Ambiental, Inés Mato.

La legionela es una bacteria que se encuentra en las masas de agua y en las torres de refrigeración de los aires acondicionados se multiplica con más facilidad. El contagio es por aerosoles y, por eso, no siempre es fácil localizar el punto de origen.

Refuerzo

Según explica la responsable del Sergas, el nuevo Plan de Saúde Ambiental de la Consellería de Sanidade prevé reforzar la secuenciación como herramienta para detectar brotes sanitarios. «Esto lo va a cambiar todo por completo, tanto en casos de legionela, como de salmonelosis o de listeria. Vamos a saber realmente dónde ha estado el foco y eso nos permitirá aislar la fuente», explica Mato.

Para esta secuenciación aplicada a los brotes sanitarios, el Sergas está colaborando con la Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica Galicia Sur. «Empezaremos en breve, esto es una parte que se quiere potenciar», asegura la subdirectora xeral de Saúde Ambiental.