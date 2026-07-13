Controlado el incendio de Vimianzo y Laxe tras arrasar 220 hectáreas, pero continúa activo el de Ribas de Sil, de 140 ha
En el concello lucense la proximidad de las llamas a las casas del núcelo de Chenzas obligó a decretar la Situación 2 de alerta
También se cortó la circulación de tren entre las estaciones de Soldón-Sequeiros, en Quiroga, y San Clodio
El incendio que afecta a los municipios coruñeses de Vimianzo y Laxe fue controlado en la medianoche entre el domingo y el lunes tras arrasar 220 hectáreas.
Los fuegos iniciados en Vimianzo, parroquia de Salto, a las 20:16 horas del sábado, y en Laxe, parroquia de Nande, a las 21:55 horas también de ese día se unieron en un único fuego.
En las tareas de extinción han trabajado hasta ahora de forma acumulada: tres helicópteros, un avión, 44 motobombas, 48 brigadas, 41 agentes, cinco palas, cuatro técnicos y cuatro unidades técnicas de apoyo.
Incendio en Ribas de Sil
Por su parte, el incendio de Ribas de Sil (Lugo), parroquia de Soutordei, continúa activo tras quemar 140 hectáreas. En este fuego fue preciso activar la Situación 2 por su proximidad a viviendas en el núcleo de Chenzas, desactivada en la madrugada del domingo.
Este fuego obligó a cortar la circulación de tren entre las estaciones de Soldón-Sequeiros (en Quiroga) y San Clodio-Quiroga (en Ribas de Sil) durante la tarde del domingo, si bien Adif informó sobre las 22:45 horas del domingo que se había restablecido la tensión y de la línea y volver la circulación de la línea.
Este fuego, iniciado a las 18:22 horas del sábado, ha contado de forma acumulado con los siguientes medios: nueve helicópteros, ocho aviones, 31 motobombas, 41 brigadas, 30 agentes, cuatro palas y siete técnicos.
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