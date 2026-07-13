Besteiro defiende que hay margen para aumentar la financiación autonómica para Galicia hasta los 1.000 millones al año

La propuesta de financiación autonómica del Gobierno no satisface ni siquiera a los dirigentes de sus propias filas. Según las cifras aportadas por el Ministerio de Hacienda, Galicia recibirá con el nuevo modelo 587 millones de euros más cada año. Pero el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, no se conforma con esta cuantía y pide llegar hasta los 1.000 millones de euros.

Pero para ello, la Xunta debe negociar con el Gobierno. Por esta razón el líder de los socialistas gallegos instó al presidente del Ejecutivo gallego a abandonar el «no» permanente «por orden del PP» y sentarse a negociar con el Ministerio de Hacienda. No hacerlo, advierte, «pone en riesgo hasta 1.000 millones» más para Galicia.

«La propuesta parte de 587 millones, pero se puede y se debe negociar para mejorarla. Podemos llegar a una franja de entre 900 y 1.000 millones, pero para eso tiene que existir voluntad política por parte de la Xunta y del Partido Popular», afirmó Besteiro en un acto en A Illa de Arousa.

El líder de los socialistas gallegos explicó que la propuesta toma como referencia los datos de 2023 y realiza una proyección hasta 2027, incluyendo también las nuevas cesiones de impuestos formuladas por el Ejecutivo estatal a las comunidades autónomas.

Seriedad

Frente a las cifras manejadas en los últimos días por el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, Besteiro advirtió de que «hay que saber leer también las propuestas» y reclamó «seriedad» en un debate decisivo para los servicios públicos de Galicia. «No podemos perder estos 15 días del mes de julio. Hay tiempo para hablar, para negociar y para defender las reivindicaciones justas que merece Galicia», señaló.

«Lo que no resulta aceptable», añadió, es que el Gobierno gallego responda con «no quiero hablar, no quiero discutir, no quiero dialogar y no quiero negociar».

Besteiro también puso el foco en las «contradicciones» de la política financiera de la Xunta. Según sostuvo, el Consello de Contas cifra en 190 millones el superávit del Gobierno gallego, unos recursos que el Ejecutivo autonómico destinó a amortizar deuda en lugar de emplearlos para reforzar los servicios públicos o acometer actuaciones pendientes.

«Cuando tiene 190 millones superávit, la Xunta los utiliza para pagar deuda. Pero cuando el Gobierno de España ofrece condonarle 4.010 millones, dice que no los quiere. Si alguien lo entiende, que venga y nos lo explique», ironizó.