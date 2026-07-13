Trabajo
Alfonso Rueda espera cerrar «en las próximas semanas» la negociación para asumir la Xunta las competencias de los permisos de trabajo a extranjeros
El Ejecutivo gallego denuncia que la propuesta inicial del Gobierno central ofrecía "muy escasos" recursos a la comunidad
La negociación para la transferencia a Galicia de las competencias ejecutivas para otorgar permisos de trabajo vinculados a la residencia a personas extranjeras se está alargando más de lo previsto. Así lo ve, por lo menos, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien espera que «en las próximas semanas» se de por cerrado un pacto para hacer efectivo un traspaso que está tardando «más tiempo del necesario».
Rueda incidió en que «sería bueno» que Galicia pudiese gestionar «con más agilidad y eficacia» estas responsabilidades. Así, tiró de hemeroteca y recordó que en abril del pasado año, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, aseguró en su visita Santiago con motivo del traspaso de la gestión del litoral, la primera competencia asumida por el Ejecutivo autonómico en 17 años, «primero en privado y después públicamente, que le parecía un traspaso factible».
«Desde que dijo eso llevamos ya demasiado tiempo en negociaciones técnicas que lo único que buscan es hacer una asunción asumible de la competencia con los recursos necesarios», apuntó Rueda, quien señaló que la propuesta inicial del Gobierno central era «muy escasa» en cuanto a los medios que ofrecía a la comunidad, lo que alargó las negociaciones.
Comparativa con otras comunidades
«Se anuncian traspasos casi express a las comunidades que al Gobierno le interesan especialmente», incidió Rueda, en referencia a una competencia con la que ya cuentan tanto Cataluña como el País Vasco.
Así las cosas, defendió el proyecto planteado por su equipo, «muy trabajado». Y es que el traspaso, señaló, debe hacerse «sobre bases objetivas y no intentando traspasar menos recursos de los necesarios».
Por otro lado, el presidente gallego confirmó que en las próximas semanas, a ser posible «este mismo mes», presentará en la mesa del diálogo social su propuesta sobre al absentismo laboral y para endurecer el control de las bajas. «Es un tema complejo, en que las administraciones tenemos que mejorar mucho y en el que la parte que pueda haber de fraude también debe ser compartido», zanjó.
Fuente: El Correo Gallego
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