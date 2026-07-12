La lacra del alcohol y las drogas al volante en Galicia: seis conductores multados cada hora

El despliegue policial que blindará esta semana las carreteras gallegas responde a unas cifras que no logran contenerse. El balance de positivos en alcohol y drogas sitúa a la red viaria de la comunidad en rojo en los controles de la DGT. En el último gran operativo para detectar consumos al volante, realizado el verano pasado, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil sorprendieron en solo una semana a 928 conductores que dieron positivo, lo que deja una media de más de 130 cada día. Si el análisis se hace por horas, el dato resulta todavía más alarmante: casi seis denunciados cada hora por circular tras haber bebido o consumido alguna sustancia estupefaciente, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Galicia en la antesala de la campaña que arrancará este lunes y se prolongará hasta el próximo domingo.

Con las carreteras convencionales en el punto de mira por ser las más peligrosas —en Galicia estas vías concentran más del 90% de los siniestros mortales— y los positivos en los narcotest, que rozan ya el 50% de las pruebas practicadas en A Coruña y Pontevedra, Tráfico activa el mayor blindaje del año ante un factor que está detrás de casi tres de cada diez muertes en el asfalto.

Puntos 'calientes'

Se harán los controles a cualquier hora del día y en todo tipo de vías, aunque serán zonas calientes los concellos turísticos, las áreas de ocio y las localidades con fiestas patronales, con el tardeo como punto de especial vigilancia debido al auge del fenómeno en los últimos años.

El despliegue del año pasado sumó más de 31.000 test de alcohol y drogas en toda la comunidad, lo que deja una tasa infractora de casi el 3%. Se trata de un porcentaje más alto que en el mapa nacional, donde, con casi 211.000 pruebas, se detectaron 4.234 positivos, lo que deja un índice de infracciones del 2%.

A Coruña y Pontevedra, especial riesgo

El balance del operativo de julio de 2025 deja un mapa de riesgo desigual en la red viaria gallega. La bomba de relojería de las drogas al volante se sitúa en A Coruña. Presenta el dato más alarmante de la campaña. De las casi 400 pruebas que se practicaron en una semana en su red viaria, 205 resultaron positivas. Más de la mitad. Y lo más alarmante: este dato se traduce en un conductor interceptado bajo los efectos de las drogas cada 45 minutos en las horas activas del operativo en A Coruña.

En Pontevedra se practicaron un total de 81 narcotest en la campaña especial del verano pasado y 54 dieron positivo, el 66% de los realizados en la provincia.

En la provincia de Pontevedra, aunque su red viaria concentró casi un tercio de los controles de alcohol realizados en A Coruña —4.417 frente a más de 12.100—, el número de positivos fue proporcionalmente muy elevado: 122 conductores ebrios, el 2,7% de los controlados en la provincia, frente a 222 en las carreteras coruñesas, el 1,8%.

Goteo continuo

No hace falta buscar mucho para detectar un positivo. Es cuestión de ratio y tiempo. Los agentes se ponen en una carretera… Y en cuestión de minutos empieza el goteo continuo de conductores que bien superan la tasa administrativa, bien alcanzan la penal y se enfrentan a una pena de prisión, o dan positivo en drogas.

Desde la Delegación del Gobierno en Galicia recuerdan que el consumo de alcohol tiene efectos graves en la conducción y en las tasas de accidentes. El aumento del tiempo de reacción, la subestimación de la velocidad y el deterioro de la visión y la coordinación son consecuencias de la ingesta de alcohol. Asimismo, los accidentes en los que se ven implicados conductores bajo los efectos del alcohol revisten mayor gravedad a medida que aumentan los niveles de alcohol en sangre, ya que el alcohol es un factor asociado a un peor pronóstico de las lesiones. La campaña subraya que el único nivel verdaderamente seguro es 0,0 g/l.