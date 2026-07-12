Forestal
Dos incendios en Vimianzo y Laxe se unen y suman 165 hectáreas calcinadas junto a otro originado en Ribas de Sil
En el fuego de Lugo la Consellería de Medio Rural tuvo que decretar de madrugada el nivel 2 de alerta por la cercanía de las llamas a una aldea
R.S.
Las tormentas que dejaron más de 5.700 rayos en Galicia dieron paso a los incendios forestales. El más peligroso se originó el sábado en Ribas de Sil (Lugo), donde la Xunta tuvo que decretar el nivel 2 de alerta por la cercanía de las llamas al núcleo de Chenzas. Ha calcinado ya 100 hectáreas pero la Consellería de Medio Rural dice que su evolución es favorable. Otros dos fuegos se iniciaron en Vimianzo y Laxe y terminaron juntándose en un solo frente que suma ya 165 hectáreas quemadas.
Ambos fuegos se originaron en la tarde del sábado: el de Vimianzo fue declarado a las 20.16 en la parroquia de Salto y el de Laxe, a las 21.55 en la parroquia de Nande. Pero su pronóstico es favorable, según avisa Medio Rural.
Para la extinción del fuego de Laxe y Vimianzo se desplazaron hasta el lugar, de forma conjunta y acumulada, cuatro técnicos, 26 agentes, 30 brigadas, 29 motobombas, cinco palas, cuatro unidades técnicas de apoyo, dos helicópteros y un avión.
Ribas de Sil
Con respecto al incendio de Ribas de Sil, su evolución también es «favorable», según Medio Rural. La superficie calcinada estimada es de 100 hectáreas, lo que supone 10 más respecto a la cifra comunicada en el balance de primera hora del domingo.
El del municipio lucense fue el primero de estos tres incendios en iniciarse. Fue declarado a las 18.22 horas en la parroquia de Soutordei, durante una tarde marcada por las tormentas y lluvias.
El departamento autonómico decidió en torno a las 23.00 horas activar el nivel 2 de emergencia por la cercanía del fuego al núcleo de Chenzas. Esta medida duró toda la madrugada, extendiéndose durante casi nueve horas hasta su levantamiento, que se produjo pasadas las 08.45 de la mañana del domingo.
Para la extinción de este incendio se ha movilizado a dos técnicos, 19 agentes, 26 brigadas, 20 motobombas, tres palas, siete helicópteros y cinco aviones.
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