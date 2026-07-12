Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor y fenómenos metereológicos en Galicia

Galicia afronta una temporada marcada ya por dos frentes de riesgo: los incendios forestales y las altas temperaturas. Los fuegos de Padrón, Boborás y Xermade han sido hasta ahora los más importantes de lo que va de campaña, con más de 350, 230 y 50 hectáreas calcinadas, respectivamente, aunque todos quedaron controlados sin daños personales.

A ese inicio de temporada en los montes se suma ahora un episodio de calor extremo, con registros históricos en el sur de la comunidad. Vigo alcanzó los 39,12 grados en la estación de la avenida de Madrid, récord absoluto de máxima en julio desde 2010.

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Sigue aquí el minuto a minuto de los incendios y las altas temperaturas.

R. S. Brigadistas trabajando en las labores de extinción en Nande - Laxe. / J. M. R. Incendios en Galicia Dos incendios en Vimianzo y Laxe se unen y suman 165 hectáreas calcinadas junto a otro originado en Ribas de Sil Las tormentas que dejaron más de 5.700 rayos en Galicia dieron paso a los incendios forestales. El más peligroso se originó el sábado en Ribas de Sil (Lugo), donde la Xunta tuvo que decretar el nivel 2 de alerta por la cercanía de las llamas al núcleo de Chenzas. Ha calcinado ya 100 hectáreas pero la Consellería de Medio Rural dice que su evolución es favorable. Otros dos fuegos se iniciaron en Vimianzo y Laxe y terminaron juntándose en un solo frente que suma ya 165 hectáreas quemadas. Ambos fuegos se originaron en la tarde del sábado: el de Vimianzo fue declarado a las 20.16 en la parroquia de Salto y el de Laxe, a las 21.55 en la parroquia de Nande. Pero su pronóstico es favorable, según avisa Medio Rural. Puedes leer la información completa en este enlace.

Víctor P. Currás Finca y zona de vegetación de Río Frío donde se originó el fuego. / FdV Incendios en Galicia Alarma en Chapela y la AP-9 por una quema de cartones de una vecina Tremendo susto en la ría de Vigo. Una notable columna de humo en Chapela puso en alerta a los vecinos y conductores que circulaban por la AP-9 a ultima hora de la tarde de este sábado 11 de julio, quienes temían un incendio forestal a las puertas de varios núcleos de población. El motivo fue la «quema de unos cartones» realizada por un vecina en el jardín de su finca. El olor a quemado y la columna resultante generaron un fuerte nerviosismo desde las 21.30 horas en el vecindario, provocando que varios residentes salieran de sus domicilios para conocer de primera mano el alcance del fuego. Al lugar se desplazaron hasta cuatro patrullas de Policía Local de Redondela, Policía Nacional, Axentes Ambientais y Bomberos Forestales. Al llegar dieron parte al 112 Galicia de que no se enviaran más medios al lugar de los hechos al conocer la magnitud y motivos de la situación. El fuego, originado de forma intencionada y «controlada», adquirió mayor impresión debido a la abundante presencia de vegetación en esta zona. Puedes leer la información completa en este enlace.

Víctor P. Currás Aspecto de la ría de Vigo y O Morrazo este sábado por la tarde en medio de la tormenta eléctrica / Alba Villar Metereología La primera tormenta del verano en Galicia deja más de 5.000 rayos esta tarde de las Rías Baixas a Santiago Un fenómeno metereológico adverso ha pillado por sorpresa a miles de gallegos este sábado 11 de julio pero, a diferencia del fin de semana anterior, esta vez fue necesario el chubasquero en lugar del abanico o la sombrilla. La primera tormenta de calado del verano ha sacudido la comunidad de sur a norte dejando, entre las 17 y las 21 horas, más de 5.00 rayos en toda la comunidad. Rayos detectados en Galicia este sábado 11 de julio / Meteogalicia Así lo confirman los datos registrados por Meteogalicia, que concentran su detección a partir de las siete de la tarde con más de 2.500 detectados en el centro de la comunidad. Esta tormenta eléctrica arrancó en el sur de la provincia de Pontevedra o las Rías Baixas. A última hora de la tarde fueron miles los bañistas que abandonaron, casi a la carrera, arenales de Arcade, Aldán, Bueu o Pobra do Caramiñal para refugiarse en sus vehículos. Puedes leer la información completa en este enlace.

Valentina Raffio Una chica se refresca con un ventilador de mano. / Belén González (Europa Press) Ola de calor El calor extremo provoca reglas más largas y dolorosas y en menopausia, sofocos más intensos El calor extremo pone en jaque a nuestro cuerpo. La llegada de temperaturas cada vez más altas, así como de olas de calor más intensas y duraderas, está dejando huella en nuestros cuerpos y, por ejemplo, haciendo que durmamos peor, estemos cada vez más cansados y, en general, sintamos que nuestro cerebro funciona al ralentí. Pero hay otro efecto del que apenas se habla y que, sin embargo, millones de mujeres reconocen sufrir con cada vez más frecuencia durante los meses estivales. Y son las alteraciones del ciclo menstrual durante los días de calor extremo. En esta línea, los expertos alertan de la falta de estudios sobre salud menstrual y del cambio climático, así como de la escasa formación médica en la materia. Lee aquí toda la información.

Carlos Ponce Familias y grupos de amigos intentando bañarse el martes en Samil. / Jose Lores Ola de calor El afloramiento de aguas profundas por el viento de nordés «congela» a los bañistas de las playas de la ría de Vigo Durante los dos días más críticos de la ola de calor, Vigo rozó los cuarenta grados. Es más, marcó su máximo histórico en julio desde que existen datos, con 39,1, según la estación de Meteogalicia ubicada en la Avenida de Madrid. Las playas de la ciudad estuvieron a rebosar durante el pasado fin de semana tanto por parte de turistas como de vigueses que buscaban refrescarse ante el bochorno que se vivía incluso en los lugares de sombra. Sin embargo, sorprendentemente, no había muchas personas en el mar. Ni siquiera en las horas punta del día. Y es que mientras en la arena se vivía un calor insoportable, el agua apenas llegó a los 17 grados. Es decir, muy fría. Pero ¿por qué sucedió esto? Lee toda la información en este enlace.

Edgar Melchor El fuego se apagó completamente pasada la medianoche de este jueves. / Eliseo Trigo (EFE) #IFSirviánGuntín Extinguido el incendio de Guntín, en Lugo, tras quemar más de 30 hectáreas El incendio forestal iniciado el martes por la tarde en la parroquia de Sirvián, en el concello lucense de Guntín, ha quedado finalmente extinguido pasada la medianoche de este jueves. La superficie finalmente calcinada ha sido de 32,37 hectáreas de arbolado. El fuego se apagó por completo concretamente a las 00.23 horas y para ello se emplearon en total dos técnicos, 20 agentes, 23 brigadas, 20 motobombas, tres palas, cinco helicópteros y tres aviones, según ha informado la Consellería do Medio Rural. La Xunta pone a disposición de la ciudadanía el teléfono gratuito 085 y la aplicación móvil ALume -disponible en la Play Store para Android y en la App Store para Iphone- para avisar de cualquier indicio de incendio en Galicia. En el caso de tratarse de una posible actividad incendiaria delictiva, insta a contactar con el 900 815 085.

Carlos Ponce Entrada al servicio de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. / Alba Villar Ola de calor El servicio de Urgencias del Cunqueiro bate su récord histórico con 629 pacientes en un solo día Verano, calor y vacaciones suelen ser un cóctel explosivo para los servicios de urgencias. Prueba de ello es que las urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro registró este lunes la mayor presión asistencial de su historia al atender a 629 pacientes en una sola jornada, la cifra más alta desde la apertura del centro en el año 2015 y doscientos más que la media de los primeros cinco días de julio. El récord se produjo, además, en un lunes, cuando tradicionalmente se concentra una mayor afluencia de usuarios. El anterior máximo se había alcanzado el 7 de julio de 2025, con 612 pacientes, mientras que el segundo pico correspondía al 14 de agosto del mismo año, cuando fueron atendidas 617 personas. De forma llamativa, el récord del pasado año también coincidió con la celebración de las fiestas de Coia. Según explicó el jefe del Servicio de Urgencias, el doctor Ángel Pichel, uno de los factores que contribuyó a la elevada actividad fue precisamente el desarrollo de estas fiestas, durante las que el hospital atendió nueve personas heridas en agresiones, una cifra que calificó de inusualmente alta. Puedes leer el parte médico completo en este enlace.

R. V. Un helicóptero combate las llamas en Guntín. / Eliseo Trigo (EFE) #IFSirviánGuntín Controlado el incendio de Guntín La Consellería do Medio Rural informó, a través de una nota, de que el incendio de Guntín iniciado este martes quedó controlado a las 16.22 horas del jueves. El incendio iniciado ayer sobre las 16.15 horas en la parroquia lucense de Sirvián, perteneciente al concello de Guntín. Las llamas arrasaron unas 30 hectáreas. Así lo ha confirmado esta mañana la Consellería do Medio Rural a través de una nota, que sitúa la hora de estabilización a las 8.13 h. Para poder sofocar el fuego, se han movilizado hasta el momento en la zona dos técnicos, 20 agentes, 23 brigadas, 19 motobombas, tres palas, cinco helicópteros y tres aviones. Medio Rural recuerda que en el caso de que un ciudadano observe un incendio forestal, puede llamar al teléfono gratuito 085 o alertar a través de la aplicación móvil ALume, disponible en la Play Store para Android y en la App Store para Iphone. Si se tratase de una posible actividad con carácter delictivo relacionada con las llamas, la Xunta de Galicia pone a disposición el 900 815 085.

Edgar Melchor Un helicóptero combate las llamas en Guntín. / Eliseo Trigo (EFE) #IFSirviánGuntín Estabilizado el incendio de Guntín tras calcinar 30 hectáreas El incendio iniciado ayer sobre las 16.15 horas en la parroquia lucense de Sirvián, perteneciente al concello de Guntín, ha quedado estabilizado desde primera hora de este miércoles. Las llamas arrasaron unas 30 hectáreas. Así lo ha confirmado esta mañana la Consellería do Medio Rural a través de una nota, que sitúa la hora de estabilización a las 8.13 h. Para poder sofocar el fuego, se han movilizado hasta el momento en la zona dos técnicos, 16 agentes, 20 brigadas, 15 motobombas, tres palas, cinco helicópteros y tres aviones. Medio Rural recuerda que en el caso de que un ciudadano observe un incendio forestal, puede llamar al teléfono gratuito 085 o alertar a través de la aplicación móvil ALume, disponible en la Play Store para Android y en la App Store para Iphone. Si se tratase de una posible actividad con carácter delictivo relacionada con las llamas, la Xunta de Galicia pone a disposición el 900 815 085.