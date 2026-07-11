EL TIEMPO EN GALICIA
Sábado de tormentas y fuertes lluvias: activada la alerta naranja en toda la provincia de A Coruña
La alerta naranja en A Coruña se une a la amarilla por calor y tormentas en el interior de Pontevedra y Valdeorras
Jornada marcada por la influencia de una dana situada al oeste de Portugal. La Xunta ha activado una alerta naranja por tormenta y lluvias en la provincia de A Coruña este sábado, que se une a la alerta amarilla por calor y tormentas que ya estaba activa en casi toda Galicia. Las temperaturas permanecerán sin demasiados cambios, con ligeros ascensos en los valores máximos. Se esperan hasta 33 grados en Santiago, mientras que las mínimas no bajarán de 16º en la capital gallega. Los vientos soplarán del norte-noroeste flojos en general, con rachas moderadas en Bares.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la alerta naranja empieza a primera hora de la tarde por tormentas que comenzarán en el centro de la comunidad y se irán extendiendo hacia A Coruña y Pontevedra. Llegarán acompañadas de fuertes ráfagas de viento y granizo, junto con precipitaciones que pueden dejar acumulaciones de 30 litros en una hora.
Este nivel intermedio de alerta afecta a toda la provincia. Si bien inicialmente era solo para el noroeste y el interior, a última hora fue ampliada a todo el territorio, según explica la Xunta. Ante la posibilidad de fuertes lluvias, se recomienda circular con precaución e informarse antes del estado de las carreteras, no atravesar zonas inundadas o que puedan llegar a inundarse y no aparcar en las riberas de los ríos.
Alerta amarilla por calor
Por otra parte, se mantiene activa este sábado la alerta amarilla por altas temperaturas en las zonas del interior de Pontevedra y en Valdeorras. Así lo ha decidido la Xunta en base a los datos remitidos por MeteoSalud y MeteoGalicia y en el ámbito del Plan de Actuacións del Gobierno gallego frente a los posibles efectos las altas temperaturas.
En concreto, en el interior de Pontevedra, la alerta amarilla afecta a los ayuntamientos de Agolada, O Campo Lameiro, A Caniza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces. Mientras, en Valdeorras los concellos afectados son: O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá y Vilamartín de Valdeorras.
El domingo
Este domingo, Galicia continuará bajo la inestabilidad atmosférica. De este modo, los cielos de nuestra comunidad alternarán momentos de nubes y claros y no se descarta que de nuevo las tormentas hagan acto de presencia en zonas de montaña en la provincia de Lugo. Las temperaturas registrarán un descenso entre moderado y notable (entre 24º y 15º grados en Santiago) y el viento soplará flojo del suroeste, moderado en la costa norte.
Fuente: El Correo Gallego
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