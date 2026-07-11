Hacienda da flexibilidad a las comunidades para acogerse al nuevo plan de financiación, pero si se retrasan no habrá compensaciones

Cuando el pasado mes de enero el Ministerio de Hacienda presentó su propuesta de financiación autonómica, todas las comunidades, salvo Cataluña, lo rechazaron. El acuerdo no parece sencillo, pero aun así el Gobierno está dispuesto a sacar adelante su reforma. Negociará con cada una de las autonomías y a las que no acepten, podrán continuar con el modelo actual.

En todo caso, en el documento remitido este viernes a la Xunta se da margen a las comunidades autónomas para que se lo piensen. Así, se establece un régimen transitorio y gradual para acogerse al nuevo modelo de financiación autonómica que se activará ya el próximo año.

Las comunidades que acepten el nuevo modelo de financiación antes del inicio de 2027, percibirán ya desde enero del próximo año las entregas a cuenta inmediatas conforme a los nuevos criterios.

Sin compensaciones

Pero si alguna comunidad no se adhiere en un principio al sistema propuesto por Hacienda, pero después recapacita y, ya entrado 2027, decide suscribirlo, no empezará a recibir los fondos correspondientes a la reforma planteada por el Gobierno hasta el año siguiente. Y, en este caso, según detalla el documento, «no procede contemplar en ningún caso compensaciones por los recursos y mecanismos adicionales no percibidos esos años», lo que es una forma de meter más presión a los gobiernos autonómicos para que firmen.

En todo caso, aquellas comunidades que no estén conformes con el nuevo modelo pueden continuar con el sistema de financiación vigente hasta ahora, que data de 2009.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, trasladó esta semana que está abierto a escuchar las aportaciones de las comunidades autónomas y adelantó que alguna de sus propuestas será incorporada al documento. Tras la reunión técnica que se celebrará el próximo martes, habrá un Consejo de Política Fiscal el próximo día 29 de julio. Y el Gobierno quiere aprobar el nuevo modelo a la vuelta del verano.