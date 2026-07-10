Fin del proyecto
Las reacciones al 'no' final a Altri: la plataforma Ulloa Viva reclama «contundencia» a la Xunta en el «entierro» del proyecto
Greenpeace califica de 'victoria' la movilización popular contra la celulosa de Altri y critica la falta de reconocimiento del impacto ambiental
El proyecto de celulosa que Altri quería implantar en el municipio lucense de Palas de Rei generó controversia desde un inicio. El clamor social en contra del proyecto se dejó sentir en entre una parte de la sociedad gallega, con especial intensidad en los últimos dos años, con manifestaciones en distintos lugares del mapa como Santiago, Pontevedra o la ría de Arousa. Este viernes, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, dio a conocer el 'no' definitivo al expediente para su desarrollo.
Las reacciones no se han hecho esperar. La plataforma Ulloa Viva, una de las convocantes de las multitudinarias movilizaciones, declaró en un comunicado enviado a los medios de comunicación su «felicidad» ante la noticia, aunque, puntualizan, «mantenemos la cautela». Por ello, claman «contundencia» a la Xunta para «enterrar un proyecto» contra el que cabe recurso de reposición contencioso-administrativo por parte de la empresa en el plazo de un mes. Es esto lo que lleva a la plataforma «a no poder estar completamente satisfechos».
«Seguimos vigilantes y nos tendrán siempre en contra del espolio y en la defensa de nuestro territorio y nuestro modo de vida», advierten desde Ulloa Viva. Lamentan, asimismo, que «después de seis manifestaciones masivas», el Ejecutivo autonómico «se limite a anunciar el archivo definitivo del proyecto porque no tiene electricidad». «No tiene licencia social por ser un proyecto malo para nosotros y para nuestras hijas, algo que debería ser más que suficiente para que un gobierno responsable hubiera terminado con el sufrimiento de las vecinas hace años», zanjan.
También se ha pronunciado sobre este asunto Greenpeace quien defiende que es una «victoria» de la movilización popular, al tiempo que critica que el Gobierno gallego no haya reconocido el impacto ambiental negativo del proyecto. «Era absolutamente lesivo desde el punto de vista ambiental, económico y social para todo el territorio gallego», añaden.
Fuente: El Correo Gallego
- Hasta cuándo durarán las altas temperaturas en Galicia: la Aemet prevé que la ola de calor dure al menos hasta el martes
- Un helicóptero para combatir los incendios más virulentos: resiste los 35 grados, vuela a 300 kilómetros por hora y transporta 2.500 litros de agua
- Notas de corte para entrar en los grados en Galicia: más de medio centenar de carreras exigen más de un 10 en el primer plazo
- Carmen Villar, auxiliar de ayuda a domicilio desde 2009: «Somos las esclavas de la dependencia. No faltan cuidadoras; el SAF las está expulsando»
- Vigo roza los 40 ºC y se acerca a las temperaturas de Extremadura y Andalucía en una jornada marcada por la alerta naranja por calor
- Fuga de enfermeras en Galicia: medio centenar solicitaron el pasado año el certificado para marcharse al extranjero
- La Xunta amplía a 138 concellos la alerta roja por calor en Galicia
- La Xunta rebaja este domingo la alerta roja por las altas temperaturas a 120 municipios