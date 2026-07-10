Estrategias caseras para frenar la expansión del mosquito tigre en Galicia

El mosquito tigre sigue «en expansión» por Galicia, advierte Sanidade, ahora ya con un pie en el norte, al dar el salto desde una docena de concellos de Pontevedra al de A Coruña, y la Xunta advierte que no se trata solo de un simple insecto, sino que puede funcionar como vector de transmisión de enfermedades.

El dengue, la enfermedad por virus Chikungunya y la enfermedad por virus Zika se transmiten, explica la Consellería de Sanidade, «principalmente» por la picadura de los mosquitos hembra del género Aedes, de los cuales está presente en Galicia el Aedes albopictus (mosquito tigre).

En evitar la proliferación del insecto la población desempeña un rol. Precisamente esta semana la Xunta abordó en la reunión del comité técnico interdepartamental del mosquito tigre la importancia de la información a la ciudadanía sobre la prevención, incidiendo en que los lugares de cría son «mayoritariamente espacios privados, por lo que hace falta evitar dejar expuestas al aire libre acumulaciones de agua».

En concreto, entre las recomendaciones que explicita la Administración gallega, se destaca como «muy importante» llevar a cabo medidas de prevención Entre ellas, sugiere vaciar cada tres o cuatro días lugares que puedan acumular agua como macetas o bebederos de animales. También propone cubrir balsas y piscinas con lonas cuando no se utilicen, además de limpiar desagües y zonas de drenaje o evitar acumulaciones de agua en charcos o huecos de árboles tapándolos con tierra.

Casos en Galicia

Un informe recién publicado por el Sergas refleja que en Galicia se notificaron el pasado año 7 casos de dengue, de los que 2 fueron confirmados y 5 probables, 27 casos de chikungunya, de los que 5 fueron confirmados y 22 probables, y ninguno de Zika.

Sanidade aclara que «todos los casos notificados fueron importados» y que siete de cada diez de los casos probables y confirmados de estas dolencias pasaron parte o la totalidad del período de viremia en Galicia, que es una fase que dura de media entre cuatro y siete días, aunque puede llegar a 15, en la cual el paciente «puede transmitir la infección a los mosquitos, en el caso de ser picado». Con todo, las autoridades sanitarias gallegas matizan que «una gran parte» de los casos mencionados se notificaron entre noviembre y abril, «cuando no hay actividad vectorial».

Si bien la Xunta considera que el riesgo de transmisión vectorial «autóctona» es «bajo», dado lo «limitado» de la presencia del mosquito y de la escasa cifra de casos importados, advierte también que ese riesgo se incrementa cuando coinciden casos virémicos en los lugares y períodos de actividad del vector, «lo que hace importante su notificación temprana».

En eso los gallegos hacen muy bien los deberes. La población gallega es una usuaria «especialmente activa» de la app Mosquito Alert.