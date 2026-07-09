Siete de cada diez presentados supera la PAU extraordinaria en Galicia

La PAU extraordinaria se ha saldado en Galicia con un 71,3 por ciento de aprobados entre el alumnado presentado, que no fue todo el que se inscribió en primera instancia. La CiUG acaba de difundir las estadísticas del examen, en el que también hubo polémica con la prueba de Historia de España, que recibió críticas de docentes de instituto, y los resultados indican una ligera subida con respecto al desempeño de la promoción que precedió a los estudiantes un año atrás: si entonces superaba la fase obligatoria del examen un 70,83 por ciento de los que lo realizaron, esta vez el dato llega al 71,3 por ciento.

En total, la CiUG indica que había 2.918 matriculados y que se presentaron a las pruebas finalmente 2.753, es decir, el 94,35 por ciento. De los presentados a la fase general, fueron declarados aptos ese 71,3 por ciento, que se traduce, en números absolutos, en 1.302 aprobados.

Diversidad de objetivos

Entre los casi tres mil inscritos que tenían idea de acudir a la repesca de julio de la PAU en Galicia concurren perfiles muy diversos, desde los que tuvieron que ir a la recuperación para poder titular en Bachillerato hasta los que van a la selectividad como plan B, porque en realidad quieren estudiar un ciclo, y los que están dispuestos a repetir el proceso de un mes antes para arañar unas décimas que los dejen más cerca de la titulación que quieren estudiar, aunque tengan que esperar un año para ello, porque, a efectos de poder matricularse, se les convocará después de sus compañeros de junio.

En concreto, según la CiUG, un 44 por ciento del alumnado que se inscribió en la recuperación acudió al examen para subir nota frente a un 56 por ciento matriculado en la prueba por primera vez. Entre los que acudieron a la PAU para subir nota, la mayoría repite toda la prueba, pero también los hay que acuden solo a la parte voluntaria, 1.002 inscritos, y quienes solo repiten la fase general, una minoría (165).

En esta segunda convocatoria también hubo quejas por el examen de Historia de España y la CiUG accedió a ser flexible en los criterios de corrección.