El PPdeG impulsará reformas legales para impedir que condenados por delitos sexuales contra menores vuelvan a la docencia

El PPdeG impulsará una batería de iniciativas legales, tanto a nivel autonómico como estatal, para impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra menores puedan volver a ejercer la docencia. Así lo han anunciado este jueves la secretaria xeral del partido, Paula Prado, y el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez. Durante una reunión extraordinaria de la comisión de Educación del partido, el conselleiro ha calificado de «absolutamente despreciable y repugnante» la situación generada tras la sentencia firme contra el exdiputado Xabier Ron por abuso de menores.

En concreto, la sede compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña condenó a nueve años y medio de prisión al que fuera diputado autonómico del grupo Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Xabier Ron, por agredir sexualmente de forma continuada a una niña de 12 años de la que había sido profesor.

«Desde el primer momento nos pareció una situación absolutamente despreciable, absolutamente repugnante y planteamos algo que es de sentido común, que una persona con estas características nunca más pueda estar en un aula educativa, dentro del espacio público y, menos aún, en contacto con menores», ha subrayado el conselleiro en declaraciones a los medios.

Según ha explicado, el Gobierno gallego está evaluando diversas vías jurídicas y administrativas para articular medidas que imposibiliten que personas de esta «calaña» tengan presencia en las aulas, ya sea en centros públicos, concertados o privados.

Por su parte, Prado ha denunciado que el análisis jurídico actual demuestra que «no hay herramientas suficientes» para evitar que estas personas retomen el contacto con menores una vez cumplida su condena y cancelados sus antecedentes.

Prado ha lanzado una dura crítica política, señalando que casos como los de Xabier Ron, Martiño Ramos o Rosendo Fernández tienen en común su vinculación con la «izquierda radical, el independentismo y la izquierda en general».

En este sentido, ha afeado al BNG su «falta de pronunciamiento» y también ha aprovechado para cuestionar directamente a la vicepresidenta Yolanda Díaz por los procesos de «selección de personal» en su entorno político, dado que Ron fue su «mano derecha» en Alternativa Galega de Esquerda.

Para atajar esta situación, el PPdeG ha anunciado que instará al Gobierno gallego a realizar todas las modificaciones legislativas que entren dentro de su competencia autonómica.

Asimismo, se presentarán propuestas a nivel estatal para modificar el marco legal nacional, ya que consideran «fundamental» impedir por ley que estas personas vuelvan a trabajar en centros docentes, campamentos o como monitores de tiempo libre.

Con todo, el conselleiro ha insistido en que se solicitarán informes detallados para que «todo el peso de la ley» cargue sobre este tipo de perfiles y que existan mecanismos de actuación inmediata en el futuro.