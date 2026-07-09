La matrícula casi gratis no llega al máster en las universidades gallegas: el posgrado costará hasta 835 euros en primera matrícula

La matrícula de los másteres universitarios oficiales en Galicia seguirá congelada en el curso 2026/27, pero con una diferencia clave respecto a los grados: la bonificación autonómica del 99% se reserva a los estudios de grado. Para las familias, eso significa que el salto al posgrado tiene otra factura. Los precios por crédito no suben, pero no se reducen de forma general hasta cantidades simbólicas como ocurre en la primera matrícula de grado para los alumnos que cumplen requisitos.

El decreto distingue dos grandes bloques. El primero es el de los másteres que habilitan para profesiones reguladas o análogas, como Ingeniería Industrial, Psicología General Sanitaria, Ingeniería de Caminos, Ingeniería de Telecomunicación, Arquitectura, Profesorado de Secundaria o Abogacía y Procura. En estos másteres, el precio por crédito es el mismo que en grado: 13,93 euros en el epígrafe A y 9,85 euros en el epígrafe B para la primera matrícula. Un curso completo de 60 créditos cuesta, por tanto, 835,80 euros en los másteres del grupo A y 591 euros en los del grupo B, sin contar conceptos administrativos.

Repetir sale caro

También aquí repetir sale caro. En los másteres habilitantes del epígrafe A, 60 créditos en segunda matrícula ascienden a 1.158 euros; en tercera, a 1.872,60 euros; y en cuarta y sucesivas, a 2.387,40 euros. En los del epígrafe B, el coste pasa de 591 euros en primera matrícula a 817,20 en segunda, 1.322,40 en tercera y 1.683,60 en cuarta y sucesivas. Una sola asignatura de 6 créditos en un máster habilitante del grupo A pasa de 83,58 euros en primera matrícula a 238,74 euros si se alcanza la cuarta matrícula.

El segundo bloque es el de los otros másteres oficiales, los que no habilitan para una profesión regulada. En primera matrícula cuestan también 13,93 euros por crédito en el epígrafe A y 9,85 euros en el epígrafe B. La diferencia aparece al repetir: en estos másteres, la segunda y sucesivas matrículas suben a 38,54 euros por crédito en el grupo A y a 26,68 euros en el grupo B. Traducido a un curso completo de 60 créditos, repetir en un máster oficial no habilitante puede elevar la factura a 2.312,40 euros en el epígrafe A y a 1.600,80 euros en el epígrafe B.

La congelación de precios también se aplica a estos estudios. La Xunta mantiene los mismos importes de cursos anteriores y enlaza la medida con una política de contención de tasas que situaba ya en 2023 en los mismos niveles de 2011. Pero en el máster la congelación no equivale a gratuidad: la bonificación del 99% que aparece en el recibo de muchos alumnos de grado no actúa como regla general en el posgrado.

Exenciones

Sí hay exenciones y descuentos que pueden reducir o eliminar el pago en casos concretos. Los beneficiarios de becas que cubran matrícula no deben abonar ese concepto, aunque si la ayuda se deniega o se revoca tendrán que pagar. Las matrículas de honor obtenidas en grado o máster permiten eximir créditos equivalentes en el curso siguiente, también en estudios de máster de la misma rama, con una mención expresa para el Máster de Profesorado. Además, se mantienen las exenciones para familia numerosa especial, discapacidad y víctimas del terrorismo, el descuento del 50% para familia numerosa general y las exenciones académicas para víctimas de violencia de género y beneficiarios del ingreso mínimo vital.

Para una familia, la conclusión práctica es sencilla: el grado puede quedar casi gratis si se cumplen las condiciones, pero el máster debe presupuestarse aparte. Un primer curso completo puede moverse entre 591 y 835,80 euros antes de tasas administrativas, y la factura se dispara si se repiten créditos.