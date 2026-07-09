Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor en Galicia y fenómenos metereológicos en Galicia

Galicia afronta una temporada marcada ya por dos frentes de riesgo: los incendios forestales y las altas temperaturas. Los fuegos de Padrón, Boborás y Xermade han sido hasta ahora los más importantes de lo que va de campaña, con más de 350, 230 y 50 hectáreas calcinadas, respectivamente, aunque todos quedaron controlados sin daños personales.

A ese inicio de temporada en los montes se suma ahora un episodio de calor extremo, con registros históricos en el sur de la comunidad. Vigo alcanzó los 39,12 grados en la estación de la avenida de Madrid, récord absoluto de máxima en julio desde 2010.

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Sigue aquí el minuto a minuto de los incendios y las altas temperaturas.

Carlos Ponce Familias y grupos de amigos intentando bañarse el martes en Samil. / Jose Lores Ola de calor El afloramiento de aguas profundas por el viento de nordés «congela» a los bañistas de las playas de la ría de Vigo Durante los dos días más críticos de la ola de calor, Vigo rozó los cuarenta grados. Es más, marcó su máximo histórico en julio desde que existen datos, con 39,1, según la estación de Meteogalicia ubicada en la Avenida de Madrid. Las playas de la ciudad estuvieron a rebosar durante el pasado fin de semana tanto por parte de turistas como de vigueses que buscaban refrescarse ante el bochorno que se vivía incluso en los lugares de sombra. Sin embargo, sorprendentemente, no había muchas personas en el mar. Ni siquiera en las horas punta del día. Y es que mientras en la arena se vivía un calor insoportable, el agua apenas llegó a los 17 grados. Es decir, muy fría. Pero ¿por qué sucedió esto? Lee toda la información en este enlace.

Edgar Melchor El fuego se apagó completamente pasada la medianoche de este jueves. / Eliseo Trigo (EFE) #IFSirviánGuntín Extinguido el incendio de Guntín, en Lugo, tras quemar más de 30 hectáreas El incendio forestal iniciado el martes por la tarde en la parroquia de Sirvián, en el concello lucense de Guntín, ha quedado finalmente extinguido pasada la medianoche de este jueves. La superficie finalmente calcinada ha sido de 32,37 hectáreas de arbolado. El fuego se apagó por completo concretamente a las 00.23 horas y para ello se emplearon en total dos técnicos, 20 agentes, 23 brigadas, 20 motobombas, tres palas, cinco helicópteros y tres aviones. Medio Rural pone a disposición de la ciudadanía el teléfono gratuito 085 y la aplicación móvil ALume -disponible en la Play Store para Android y en la App Store para Iphone- para avisar de cualquier indicio de incendio en Galicia. En el caso de tratarse de una posible actividad incendiaria delictiva, la Xunta insta a contactar con el 900 815 085.

Carlos Ponce Entrada al servicio de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. / Alba Villar Ola de calor El servicio de Urgencias del Cunqueiro bate su récord histórico con 629 pacientes en un solo día Verano, calor y vacaciones suelen ser un cóctel explosivo para los servicios de urgencias. Prueba de ello es que las urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro registró este lunes la mayor presión asistencial de su historia al atender a 629 pacientes en una sola jornada, la cifra más alta desde la apertura del centro en el año 2015 y doscientos más que la media de los primeros cinco días de julio. El récord se produjo, además, en un lunes, cuando tradicionalmente se concentra una mayor afluencia de usuarios. El anterior máximo se había alcanzado el 7 de julio de 2025, con 612 pacientes, mientras que el segundo pico correspondía al 14 de agosto del mismo año, cuando fueron atendidas 617 personas. De forma llamativa, el récord del pasado año también coincidió con la celebración de las fiestas de Coia. Según explicó el jefe del Servicio de Urgencias, el doctor Ángel Pichel, uno de los factores que contribuyó a la elevada actividad fue precisamente el desarrollo de estas fiestas, durante las que el hospital atendió nueve personas heridas en agresiones, una cifra que calificó de inusualmente alta. Puedes leer el parte médico completo en este enlace.

R. V. Un helicóptero combate las llamas en Guntín. / Eliseo Trigo (EFE) #IFSirviánGuntín Controlado el incendio de Guntín La Consellería do Medio Rural informó, a través de una nota, de que el incendio de Guntín iniciado este martes quedó controlado a las 16.22 horas del jueves. El incendio iniciado ayer sobre las 16.15 horas en la parroquia lucense de Sirvián, perteneciente al concello de Guntín. Las llamas arrasaron unas 30 hectáreas. Así lo ha confirmado esta mañana la Consellería do Medio Rural a través de una nota, que sitúa la hora de estabilización a las 8.13 h. Para poder sofocar el fuego, se han movilizado hasta el momento en la zona dos técnicos, 20 agentes, 23 brigadas, 19 motobombas, tres palas, cinco helicópteros y tres aviones. Medio Rural recuerda que en el caso de que un ciudadano observe un incendio forestal, puede llamar al teléfono gratuito 085 o alertar a través de la aplicación móvil ALume, disponible en la Play Store para Android y en la App Store para Iphone. Si se tratase de una posible actividad con carácter delictivo relacionada con las llamas, la Xunta de Galicia pone a disposición el 900 815 085.

Edgar Melchor Un helicóptero combate las llamas en Guntín. / Eliseo Trigo (EFE) #IFSirviánGuntín Estabilizado el incendio de Guntín tras calcinar 30 hectáreas El incendio iniciado ayer sobre las 16.15 horas en la parroquia lucense de Sirvián, perteneciente al concello de Guntín, ha quedado estabilizado desde primera hora de este miércoles. Las llamas arrasaron unas 30 hectáreas. Así lo ha confirmado esta mañana la Consellería do Medio Rural a través de una nota, que sitúa la hora de estabilización a las 8.13 h. Para poder sofocar el fuego, se han movilizado hasta el momento en la zona dos técnicos, 16 agentes, 20 brigadas, 15 motobombas, tres palas, cinco helicópteros y tres aviones. Medio Rural recuerda que en el caso de que un ciudadano observe un incendio forestal, puede llamar al teléfono gratuito 085 o alertar a través de la aplicación móvil ALume, disponible en la Play Store para Android y en la App Store para Iphone. Si se tratase de una posible actividad con carácter delictivo relacionada con las llamas, la Xunta de Galicia pone a disposición el 900 815 085.

Víctor P. Currás Un helicóptero trabaja en la extinción de un incendio. / Gustavo Santos #IFSirviánGuntín Activo un incendio en Guntín que afecta al menos a 20 hectáreas La Consellería do Medio Rural informó a última hora del martes de la activación de un incendio en el concello lucense de Guntín. El fuego se originó a las 16.17 horas en la parroquia de Sirvián y afectaría al menos a 20 hectáreas. Para su extinción se movilizaron, de inicio, 1 técnico, 8 agentes, 10 brigadas, 6 motobombas, 2 palas, 5 helicópteros y tres aviones. Se trata del primer fuego de calado en la comunidad tras la histórica ola de calor de la última semana.

Lucila González Brevebrétema Ourense refuerza su papel como escuela europea de lucha contra el fuego en un verano con más parroquias de alto riesgo Una veintena de bomberos búlgaros se forman en Toén para conocer el modelo gallego de prevención y extinción atraídos por las similitudes entre el clima búlgaro y el gallego: «La vegetación es distinta, pero el problema empieza a ser el mismo». La noticia completa, aquí.

Ana Blasco Entrada de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo. / Alba Villar / FDV Sanidad La primera ola de calor del año se salda con un aumento de hospitalizados: una de cada seis urgencias acabó en planta El mes de julio ha arrancado en el Área Sanitaria de Vigo con la primera ola de calor del año. Con un termómetro que ha alcanzado su techo histórico y varias noches tropicales —por encima de los 20 grados— e, incluso, tórridas —por encima de 25—, la mitad de los 26 municipios que la componen han estado en algún momento en alerta roja por calor. Y eso tiene consecuencias en la salud de la población. El Servicio de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro lo ha percibido, especialmente, en el aumento del porcentaje de los casos que han requerido ingreso. Así, una de cada seis visitas han acabado con el paciente en planta. Ante esta situación, el Sergas en Vigo no ha podido ejecutar el cierre de camas previsto —hasta 145 a estas alturas— y solo ha clausurado una planta de Pediatría. Al mantener abiertas más habitaciones de las previstas, con su correspondiente dotación de enfermería, ha tenido que suspender una cirugía de las 29 previstas en el Álvaro Cunqueiro. Puedes leer la información completa de Ana Blasco en este enlace.

Elena Ocampo Espectáculo al aire libre, en plena ola de calor este fin de semana. / Bernabé / Javier Lalín Meteorología El calor deja nueve muertes atribuibles a las altas temperaturas en Galicia desde el inicio de la ola Galicia registra nueve muertes atribuibles a las altas temperaturas desde el arranque del actual episodio de calor, según las estimaciones del sistema MoMo, dependiente del Instituto de Salud Carlos III. El repunte más acusado se produjo el domingo, con cinco defunciones atribuibles a la temperatura, después de las dos contabilizadas el sábado y otras dos desde el jueves, cuando comenzó el fenómeno. Puedes leer la información completa en este enlace.