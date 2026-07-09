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Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor en Galicia y fenómenos metereológicos en Galicia

Sigue minuto a minuto la información sobre los incendios y las temperaturas en Galicia este verano

Localidades como Vigo han superado el récord de temperatura máxima para un mes de julio

Un joven bebe agua junto a un termómetro que marca 40 grados.

Un joven bebe agua junto a un termómetro que marca 40 grados. / EFE / Salas

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R. V.

Vigo

Galicia afronta una temporada marcada ya por dos frentes de riesgo: los incendios forestales y las altas temperaturas. Los fuegos de Padrón, Boborás y Xermade han sido hasta ahora los más importantes de lo que va de campaña, con más de 350, 230 y 50 hectáreas calcinadas, respectivamente, aunque todos quedaron controlados sin daños personales.

A ese inicio de temporada en los montes se suma ahora un episodio de calor extremo, con registros históricos en el sur de la comunidad. Vigo alcanzó los 39,12 grados en la estación de la avenida de Madrid, récord absoluto de máxima en julio desde 2010.

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Sigue aquí el minuto a minuto de los incendios y las altas temperaturas.

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