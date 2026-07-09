Sanidad
Galicia, segunda comunidad que más aumenta las plazas MIR y de formación sanitaria
La Xunta ofertará 725 puestos para residentes en 2026-2027: son 43 más que este año, con refuerzos en Urgencias, Salud Mental, Oftalmología, Intensiva, Radiodiagnóstico y Cardiología
R.S.
Galicia volverá a batir su récord de plazas de Formación Sanitaria Especializada en la convocatoria 2026-2027. La comunidad ofertará 725 puestos para nuevos residentes, 43 más que en la convocatoria anterior, lo que supone un incremento del 6,3%. Según los datos expuestos este jueves en el Parlamento por el gerente de la Axencia Galega de Xestión do Coñecemento en Saúde, Antonio Fernández-Campa, este aumento sitúa a Galicia como la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento porcentual de plazas con respecto al año anterior.
La nueva oferta incluye plazas MIR, de Enfermería, Psicología Clínica, Farmacia Hospitalaria, Radiofísica y otras titulaciones sanitarias. En total, Galicia cuenta actualmente con 2.300 residentes en formación sanitaria especializada, con la participación de más de 1.200 tutores y 3.800 colaboradores docentes. Para sufragar esta formación, la Xunta destina este año 94,2 millones de euros.
El mayor salto se produce en la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, que pasa de seis a 24 plazas. Esta especialidad reserva cuatro plazas para cada una de las áreas de A Coruña-Cee, Santiago-Barbanza y Vigo. Habra otras tres por área para Ferrol, Lugo-A Mariña-Monforte, Ourense-Verín-O Barco y Pontevedra-O Salnés.
El refuerzo también se nota en especialidades hospitalarias. Oftalmología pasa de 10 a 14 plazas; Medicina Intensiva, de 9 a 12; Radiodiagnóstico, de 19 a 21; Cardiología, de 10 a 12; Cirugía General y del Aparato Digestivo, de 13 a 15; y Medicina Interna, de 20 a 21. También suben Análisis Clínicos, Anestesiología, Cirugía Cardiovascular, Cirugía Pediátrica, Cirugía Torácica, Hematología, Inmunología, Neurología, Obstetricia y Ginecología, Otorrinolaringología y Urología.
La Xunta mantiene además la convocatoria del 100% de las plazas acreditadas en dos especialidades consideradas deficitarias: Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatría. En el primer caso se ofertan 207 plazas, las mismas que en la convocatoria anterior. Por áreas sanitarias, Vigo contará con 39 plazas de Medicina de Familia, las mismas que A Coruña-Cee y solo una menos que Santiago-Barbanza, que suma 40. Pontevedra-O Salnés dispondrá de 23 plazas. El reparto se completa con 30 en Lugo-A Mariña-Monforte, 21 en Ourense-Verín-O Barco y 15 en Ferrol.
En Pediatría se ofertan 27 plazas en Galicia. Vigo será el área con más puestos, con siete, por delante de Santiago-Barbanza, que tendrá seis, y A Coruña-Cee, con cinco. Pontevedra-O Salnés contará con dos plazas. Lugo y Ourense tendrán tres cada una y Ferrol, una.
Salud mental
La convocatoria también refuerza el ámbito de la salud mental, que suma 60 plazas. La oferta incluye 20 plazas de Psiquiatría, 17 de Psicología Clínica, 21 de Enfermería de Salud Mental y dos de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia. Pontevedra gana peso en este apartado, ya que incorpora una nueva plaza de Psiquiatría y otra de Psicología Clínica. Vigo, por su parte, contará con una de las dos plazas gallegas de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia; la otra será para Santiago-Barbanza.
Examen MIR en Vigo
Durante su comparecencia, Fernández-Campa celebró también que el Ministerio de Sanidad rectificase su decisión inicial de eliminar Vigo como sede de los exámenes MIR, una medida que la Xunta venía reclamando. El Gobierno gallego insistió, no obstante, en pedir al Ejecutivo central nuevas medidas para afrontar el déficit de facultativos, entre ellas la puesta en marcha efectiva del Registro Nacional de Profesionales, la agilización de la acreditación de unidades docentes y la aprobación del real decreto para crear las especialidades de Genética Médica y Genética de Laboratorio.
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