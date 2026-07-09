Fuegos del Apóstol 2026: vuelve el espectáculo de luces con proyecciones sobre la fachada de Raxoi

«Xa vos adianto que queremos manter a expectación», aseguraba en rueda de prensa la concelleira de Festas, Pilar Lueiro, para dar cuenta de que el programa de las Festas do Apóstolo 2026 se va a ir desgranando, como ya es tradición para el gobierno bipartito, en los próximos días.

La novedad que se presentó este miércoles en el Pazo de Raxoi fue el retorno del espectáculo de luces y sonido a la Praza do Obradoiro los días 24, 25 y 26 de julio. Imágenes que harán que la fachada del palacio «cobre vida» con diversas secuencias narrativas acompañadas de música que van a tener una duración de 9 minutos y pases que se intercalarán cada 15 minutos.

Un espectáculo de la empresa Cuatro Gatos con un valor aproximado de 100.000 euros (de los alrededor de 900.000 euros del presupuesto total de las fiestas) y que se financia con cargo a la recaudación del impuesto de estadías, más conocido como tasa turística.

Colaborar en la seguridad

Para poder gozar del espectáculo de video mapping la concelleira Lueiro aseguró que «haberá multitude de oportunidades», por lo que hizo un llamamiento a que vecinos, fiesteros y visitantes velen también por la seguridad propia y por evitar la saturación de flujos para poder disfrutar del espectáculo.

La edil de Festas trasladó, para confirmar el número de ocasiones en las que se va a poder gozar del video mapping en el Obradoiro que las proyecciones del día 24, día grande de los fuegos, dará inicio a las doce de la noche, y se extenderá (e esos intervalos de 15 minutos entre pase y pase) hasta las 2 de la madrugada. Los días 25 y 26 de julio las proyecciones se iniciarán más temprano, a las 23 horas, y se prolongarán los pases hasta la 1 de la mañana.

Lo que se conoce del progama

Por lo de ahora, en lo que fue dando a conocer el gobierno local sobre el programa de las Festas do Apóstolo 2026, que se van a desarrollar del 18 al 31 de julio, dos de las actuaciones máis destacadas en la Praza da Quintana van a ser las de la cantante mexicana Lila Downs, el día 24, y la de The Rapants, cerrando las celebraciones el día 31.

También el día 24, junto a Downs, actuará la gallega Belem Tajes y se mantienen en el programa, como ya es tradición, las celebraciones del Día do Folclore el 25 de julio y del Traxe Galego el 26, así como la Festa Pícara el 23 de julio.

Las atracciones estarán abiertas en la Alameda desde el 18 de julio y el pregón se dará desde el balcón de Raxoi el día 22, pero por lo de ahora no se ha desvelado quién será la pregonera o el pregonero de este año.

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Los fuegos, igual que el año pasado a cargo de Mediterránea, se van a lanzar a las 23.30 horas desde tres puntos de la ciudad: la Cidade da Cultura, el Parque de Carlo Magno y el Parque de la Alameda. Además, en esta última localización habrá fuegos también, a la misma hora, el 31 de julio como cierre de la fiesta

Fuente: El Correo Gallego