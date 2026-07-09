El CES insta a la Xunta a reforzar la política migratoria para ganar población y trabajadores

En un escenario de la política nacional donde uno de los puntos de fricción entre el Gobierno y los partidos de la oposición es el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, el Consello Económico e Social de Galicia (CES) acaba de aprobar su memoria socioeconómica correspondiente al pasado año en la que reclama a las administraciones públicas un mayor refuerzo de las «políticas activas» de integración en el ámbito educativo, social, lingüístico y laboral de la población extranjera. El CES considera que este sector es una de las piezas clave para frenar el declive demográfico y ocupar aquellos puestos de trabajo de difícil cobertura que hay en determinados sectores por falta de mano de obra.

Para el CES, resulta «fundamental» que los poderes políticos dediquen un esfuerzo mayor a las medidas proactivas de integración social y laboral en favor del colectivo extranjero, pero también que no se olviden de la eventual reacción adversa por parte de la población nativa, por lo que es «importante» promover campañas de «sensibilización social que favorezcan la convivencia, la inclusión y el respeto a la diversidad cultural».

Estas consideraciones se recogen en su última memoria, cuyo contenido fue aprobado este lunes por el pleno del CES. En el documento se recuerdan las contribuciones de los inmigrantes al desarrollo de Galicia. Una de ellas es que, si la población detiene su declive y es capaz de mantenerse en los últimos años, «se debe en buena medida» a la llegada de extranjeros, «que contribuyen a frenar el descenso demográfico y a cubrir necesidades laborales en distintos sectores económicos».

Otra aportación es su cada vez mayor presencia en el mercado de trabajo, una «nueva realidad», advierte el Consello Económico e Social, que conviene tener en cuenta por dos motivos, porque generalmente trabajan en condiciones más precarias —menor salario y mayor temporalidad— y porque pueden ocupar vacantes en sectores con especiales dificultades de contratación de mano de obra, para lo que es «fundamental» articular mecanismos eficaces de formación laboral, además de programas de aprendizaje lingüístico y apoyo educativo.

En su informe anual sobre la situación económica y social de Galicia, el CES lanza algunas bombas de profundidad contra el modelo gallego, cuyo crecimiento del PIB se fundamenta básicamente en la demanda interna, por lo que recomienda avanzar hacia otro sistema con mayor capacidad exportadora, más innovador y con actividades que cierren el ciclo productivo y generen mayor valor añadido.

Tras constatar que el PIB gallego creció un 2,6 % en 2025, pero quedó dos décimas por debajo de la media nacional y que evolucionó, especialmente, por el consumo interno y por sectores como la construcción o la industria, el Consello Económico e Social advierte de que este modelo de crecimiento presenta «límites sociales y laborales, ya que no garantiza por sí solo una mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población». Ante esto, el CES reclama que se acelere la transformación del modelo productivo.

«Por ello, es preciso reforzar las políticas públicas que aseguren una distribución más justa de la riqueza, mejoren la calidad del empleo y avancen en las condiciones laborales y salariales de la ciudadanía gallega», avisa el CES.