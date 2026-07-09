Medio Ambiente
Apicultores gallegos alertan de una presión «extrema» de la velutina sobre las colmenas y los frutales
La Agrupación Apícola de Galicia advierte de que hay colmenas bloqueadas por 13 o 20 avispas asiáticas en la entrada y abejas sin poder salir a por néctar, polen o agua
También alertan del riesgo de picaduras, porque fruta aparentemente limpia esconde avispas en la parte trasera
La Agrupación Apícola de Galicia alerta de una campaña especialmente preocupante por la presión de la vespa velutina sobre las colmenas y los frutales. Según trasladan desde el sector, en muchos colmenares se están observando «entre 13 y 20 avispas asiáticas por colmena», una presencia que bloquea la actividad normal de las abejas e impide que salgan a recolectar néctar, polen o agua. Así lo pone de manifiesto la veterinaria gallega y presidenta del Consello Regulador de la IXP Mel de Galicia, Esther Ordóñez.
La situación, advierten, debilita gravemente a las colonias. Las abejas necesitan agua no solo para alimentarse, sino también para regular la temperatura interior de la colmena en episodios de calor. Si no pueden salir y el apicultor no aporta alimento o agua, las colmenas pueden acabar muriendo de hambre o de sed.
«Cada apicultor intenta defenderse como puede», señalan, con trampas artesanales, arpas eléctricas u otros sistemas para reducir la presión de la velutina.
El problema no se limita a los apiarios. La Agrupación Apícola advierte también de una alta presencia de velutinas en árboles frutales, especialmente ciruelos y perales, donde acuden atraídas por la fruta madura o dañada. Hasta ahora, esos azúcares eran aprovechados también por las abejas, pero este año muchas de ellas son capturadas por las avispas en las propias flores o sobre la fruta.
Precaución al recoger la fruta
Por ello, el colectivo pide a la población que extreme la precaución al recoger fruta.
Aunque a simple vista pueda parecer que no hay avispas, pueden estar ocultas en la parte posterior de la pieza o entre las ramas, con el consiguiente riesgo de picadura. Así lo testimonia también Esther Ordóñez a través de un vídeo que muestra a la avispa asiática comiendo desde el interior la fruta, como horadándola desde dentro.
La entidad insiste en que la expansión de la velutina es ya un problema ambiental, productivo, además del ya conocido, de seguridad ciudadana.
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