La Xunta mantiene este jueves la alerta amarilla por calor en el interior de Pontevedra, de A Coruña y la montaña de Ourense

El calor seguirá apretando mañana, jueves, en parte del interior gallego. La Xunta mantendrá activada la alerta amarilla por altas temperaturas en las zonas isoclimáticas del interior de A Coruña, interior de Pontevedra y montaña de Ourense, dentro del Plan de actuaciones del Gobierno gallego frente a los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud.

Según los datos remitidos por MeteoSalud y MeteoGalicia, no habrá ningún municipio en alerta naranja ni roja, por lo que el aviso queda limitado al nivel 1, amarillo.

La decisión responde al análisis combinado de los registros meteorológicos y sanitarios con los que trabaja la Consellería de Sanidade para anticiparse a los riesgos derivados de los episodios de calor.

MeteoGalicia tiene en cuenta las temperaturas máximas y mínimas previstas, así como la superación de los umbrales establecidos para considerar un episodio de calor.

Por su parte, MeteoSalud incorpora a la evaluación el análisis de las series temporales de temperatura y mortalidad de los últimos 20 años. Por ello, los distintos mapas de riesgo pueden no coincidir exactamente, al responder a parámetros diferentes.

Sanidade recuerda que la exposición a temperaturas excesivas puede provocar mareos, cansancio, debilidad, calambres musculares, síncopes, deshidratación, insolación e incluso golpes de calor. El riesgo aumenta cuando el cuerpo no consigue compensar la pérdida de líquidos y electrolitos o cuando existen enfermedades crónicas, tratamientos médicos o situaciones de dependencia.

Nunca niños ni mayores dentro de un vehículo estacionado

Los principales grupos vulnerables son las personas mayores de 65 años, los menores de cuatro años —especialmente los bebés—, las personas con enfermedades cardiovasculares, diabetes, patologías respiratorias, renales, neurológicas o psiquiátricas, así como quienes viven solos, residen en viviendas mal acondicionadas, trabajan al aire libre o realizan actividad física en las horas centrales del día.

La Xunta recomienda beber más líquidos sin esperar a tener sed, priorizar el agua y los zumos de fruta ligeramente fríos, evitar el alcohol, las bebidas muy azucaradas y las comidas copiosas, aumentar el consumo de frutas, verduras y ensaladas, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en espacios ventilados o a la sombra y reducir la actividad física en las horas de más calor.

También se aconseja bajar las persianas durante el día, ventilar por la noche y no dejar nunca a niños ni a personas mayores dentro de un vehículo estacionado. Ante síntomas de agotamiento o golpe de calor, Sanidade recomienda solicitar ayuda médica urgente llamando al 061 y hacer un seguimiento especial de familiares o vecinos que vivan solos.