La Xunta activa la prealerta por escasez de agua en el Lérez y el Anllóns y pide ahorro en 32 concellos

La falta de lluvias desde abril, las altas temperaturas y el aumento de la presión sobre los abastecimientos en pleno verano han llevado a la Xunta a activar la situación de prealerta por escasez moderada de agua en los sistemas del río Lérez, en la provincia de Pontevedra, y del río Anllóns y Costa da Coruña hasta el límite con Arteixo. La medida afecta a 32 concellos, a los que Augas de Galicia trasladará por escrito la necesidad de reforzar la vigilancia y promover un uso «lo más responsable» del agua. Las mismas medidas se aplicarán a Baiona por considerar que el escenario es el mismo, solo que sin la declaración formal de prealerta, por el descenso continuado del volumen de agua embalsada desde mayo en el embalse que abastece al municipio pontevedrés.

La decisión fue adoptada este miércoles por la Oficina Técnica da Seca, presidida por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, así como de representantes de Protección Civil, MeteoGalicia y de las consellerías de Sanidade y de Medio Rural. Aunque la situación general de la demarcación sigue siendo de normalidad desde el punto de vista de la sequía, los técnicos optaron por aplicar el escenario de prealerta como medida preventiva ante la evolución de los caudales en las últimas semanas.

El descenso más acusado se ha detectado en el río Lérez, donde la reducción del caudal circulante ha sido especialmente intensa en el último mes. También preocupa la evolución del Anllóns, con una caída significativa de las aportaciones desde mayo. La Xunta atribuye esta situación a la combinación de escasez de precipitaciones —solo interrumpida por episodios puntuales en mayo y junio— y temperaturas elevadas, que incrementan la evaporación del agua. En el caso de Pontevedra y Baiona se añade además el incremento de población habitual durante el verano, que eleva el consumo en los sistemas de abastecimiento.

La prealerta afecta, en la unidad territorial del Lérez, a los concellos de Beariz, Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cangas, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Silleda y Vilaboa. En la cuenca del Anllóns se incluyen Arteixo, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Tordoia y Zas. Augas de Galicia también comunicará la situación al ayuntamiento de Baiona por la aplicación de medidas equivalentes.

La Xunta insiste en que la declaración no supone restricciones automáticas al consumo, pero sí un aviso para anticiparse a un posible empeoramiento de la situación. La prealerta implica intensificar el control de la evolución meteorológica, de los niveles de ríos y embalses y de las posibles incidencias que puedan producirse en los sistemas afectados. También se prevén campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía y una mayor coordinación con los ayuntamientos.

Entre las recomendaciones a la población figuran evitar usos que generan un consumo elevado, como el llenado de piscinas o el riego con agua potable. Augas de Galicia recuerda además la importancia de aplicar medidas de ahorro en el ámbito doméstico, como ducharse en lugar de bañarse, utilizar programas eco en los electrodomésticos y cerrar el grifo cuando no se esté usando.

El organismo hidráulico también pide a los concellos afectados que reduzcan los consumos municipales que no sean esenciales. Entre ellos cita el baldeo de calles, el riego de parques y jardines o el uso de duchas de agua potable en las playas. La Xunta apela a la colaboración institucional para que cada ayuntamiento adopte, dentro de sus competencias, las medidas que considere necesarias y refuerce la sensibilización vecinal.

Pese a la activación de la prealerta en estas dos unidades territoriales, el resto de la demarcación Galicia-Costa (la mitad occidental de la comunidad) se mantiene en situación de normalidad. Según los datos analizados en la reunión, los embalses de abastecimiento de la demarcación se encontraban a finales de junio al 89,4% de ocupación. Ese nivel es un 8,91% inferior al registrado hace un año, aunque solo se sitúa ligeramente por debajo de la media de la última década.

Las previsiones para julio también han pesado en la decisión de la Oficina Técnica da Seca. MeteoGalicia anticipa un inicio de mes marcado por las altas presiones y el tiempo seco, sin cambios significativos en la segunda quincena, aunque podrían registrarse tormentas locales. Con este escenario, Augas de Galicia mantendrá reuniones periódicas de seguimiento para evaluar la evolución de la situación y adoptar nuevas medidas si fuera necesario.

El objetivo, subraya la Xunta, es adelantarse a un eventual episodio de escasez de agua y garantizar que tanto las administraciones como la ciudadanía tomen conciencia de la necesidad de realizar un consumo responsable de los recursos hídricos durante los meses de mayor presión sobre los abastecimientos.