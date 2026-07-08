Rueda tilda de «estafa» la transferencia de la AP-9 en un pleno en el que la oposición lo acusa de «traición» a Galicia

El Parlamento de Galicia encaró este miércoles su última sesión de control antes del parón por el periodo estival. Como protagonistas en el careo entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y los líderes de la oposición, Ana Pontón (BNG) y el socialista José Ramón Gómez Besteiro, dos temas recurrentes: la AP-9 y el sistema de financiación autonómica.

En un cara a cara en el que las preguntas se hicieron por acumulación, es decir, la oposición las expuso de manera continuada y luego el mandatario respondió en un único turno a ambas, a petición del Partido Popular, Rueda acusó a la oposición de «parecerse cada vez más entre ustedes», a la vez que denunció que «justifiquen cualquier 'falcatruada' del Gobierno central». Con el foco puesto en el futuro de la Autopista del Atlántico, declaró que la transferencia «tal como está planteada es una estafa», algo a lo que Bloque y PSdeG respondieron acusándolo de «traición» a la comunidad por su negativa al acuerdo alcanzado en el Congreso.

«Tenemos un país grande, pero un Gobierno pequeño y, cuando se le pide que esté a la altura, le da alergia. Nunca hubo un presidente de la Xunta que le diga no a Galicia y sí a su partido en Madrid», señaló el portavoz del PSdeG, quien tomó primero la palabra en una intervención en la que recriminó a los populares «inventarse una factura ficticia sobre la AP-9» de 4.000 millones de euros por la transferencia. Besteiro incidió en que el PP «no quiere que la gente vea su traición en Madrid para negar la transferencia», al tiempo que le recordó a Rueda que «el autogobierno es asumir responsabilidades».

«En tiempo de Mundial, traiciona los colores de este país»

Este debate se produce un día después de que el PP protagonizase otro desencuentro con PSOE y BNG en el Senado, donde replicaron las mismas desavenencias que hace ya un mes, cuando el Congreso de los Diputados dio luz verde, con el voto en contra de los populares, a la norma que permitirá la transferencia de la vía vertebradora de la comunidad. Ayer fueron los populares quienes hicieron valer su mayoría en la Cámara Alta para modificar la ley de forma que se fijen las garantías económicas que, a criterio del PP, el Gobierno central debe asumir.

«Aquel eslogan del PP que decía Galicia primeiro era solo eso, un eslogan», declaró Pontón, quien alegó que, «en tiempo de Mundial», Rueda «no viste la camiseta de Galicia, sino la del PP», siendo capaz de «traicionar los colores de este país». La nacionalista criticó, así, el «infame no» a la transferencia de la Autopista del Atlántico, que, «con excusas de mal pagador», prefiere continuar con los peajes que «seguimos pagando gracias a que José María Aznar amplió la concesión de manera ilegal»: «Madrid manda, usted obedece y Galicia pierde».

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Rueda, por su parte, negó sumisión a Madrid señalando que «cuando algo no está bien lo digo» y devolvió el símil futbolístico a Pontón asegurando que «ya se le está poniendo cara de belga para el viernes», en referencia al partido que jugará España en cuartos de final. En una sesión de control de tono bronco, alegó que lo que su formación política pide es «que se respete a este Parlamento», así como el acuerdo aprobado por unanimidad en la Cámara autonómica. «No vamos a dejar, por mucho que se empeñen, que nos muevan los marcos», aseveró, dando «por perdido» el debate con una oposición que «recibió órdenes y las va a cumplir».

Fuente: El Correo Gallego